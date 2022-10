chiara-rabbi-dimentica-davide-donadei-con-il-famosissimo-cavaliere-di-uomini-e-donne,-proprio-lui

Chiara Rabbi potrebbe avere una relazione con un altro ex tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri. I riflettori si sono puntati molto sulla ragazza da quando la sua storia con Davide Donadei è terminata. I due si erano conosciuti proprio nel dating show di Maria De Filippi e lei era stata la scelta di lui. Il loro amore sembrava andare a gonfie vele e più volte i due sono tornati in studio, invitati dalla redazione. Ma a distanza di due anni hanno annunciato la loro separazione tramite i canali social. Da quel momento i pettegolezzi su di loro si sono rincorsi, in particolare sui motivi della rottura.

A quanto pare Davide Donadei non era affatto l’angioletto che voleva mostrare di essere. Anzi, aveva diversi contatti con ragazze interessate a lui e anche subito dopo la separazione è stato visto fare il marpione tra una discoteca e l’altra. Tra le donne accusate di essersi intromesse nella sua relazione con Chiara Rabbi, anche Roberta Di Padua, ex dama di Uomini e Donne. Questo fantomatico triangolo ha infiammato i giornali di gossip durante l’estate, al punto che Maria De Filippi ha voluto mantenerne l’esclusiva. Il confronto tra i tre, infatti si è tenuto proprio all’interno del suo studio.

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono separati più che mai, mentre Roberta Di Padua è tornata a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne. Il pubblico si è schierato sin dal primo momento in difesa dell’ex corteggiatrice, che si è sempre mostrata molto sensibile e anche davanti ai comportamenti del suo ex ha sempre cercato di non accusarlo pubblicamente. Anzi, a volte lo ha anche difeso. Così sono diventati in molti a fare il tifo per lei e a sperare in un nuovo amore che la renda felice. Per questo, vederla in compagnia di un altro uomo ha subito fatto nascere i rumors.

Ultimamente Chiara Rabbi si sta mostrando sempre più spesso in compagnia di Matteo Ranieri. Il ragazzo sta facendo una vacanza a Roma, dove lei vive, e i due sembrano trascorrere tutto il tempo insieme. Anche lui si è fatto conoscere sul piccolo schermo come corteggiatore a Uomini e Donne. E’ stato la scelta di Sophie Codegoni, ma la loro relazione è durata un battito di ciglia. Successivamente è stato scelto come tronista, ma anche la relazione con la sua scelta è stata destinata a finire in brevissimo tempo. Al punto che in molti pensano che l’uomo non facesse sul serio e non volesse trovare realmente l’amore.

Adesso Matteo Ranieri è sempre al fianco di Chiara Rabbi. I due hanno pubblicato diversi scatti sui canali social e sono usciti insieme sia da soli che con amici. C’è chi li vedrebbe bene come coppia, chi invece non ha fiducia nell’ex tronista e non lo vorrebbe al fianco della ragazza. Intanto, i ragazzi per il momento hanno smentito con fermezza le voci che circolano su di loro. Soprattutto lui, in una storia Instagram ha scritto la parola Sis, che è l’abbreviativo di sister (sorella), proprio a far capire il legame di amicizia che li lega. Ma non è detta l’ultima parola e i due potrebbero sorprenderci da un momento all’altro.

