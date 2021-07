Chiara Rabbi linciata dal web | I fan infuriati con l’ex di Uomini e Donne

Chiara Rabbi Maternità Uomini e Donne – Solonotizie24

L’amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei procede davvero a gonfie vele e la coppia, dopo Uomini e Donne, non intende aspettare ancora per la realizzazione del loro sogno d’amore ma, il web non approva? La voglia di maternità dell’ex corteggiatrice, infatti, in men che non si dica ha scatenato la polemica sui social.

L’inizio della bellissima storia d’amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei ha incantato il pubblico di Uomini e Donne, il quale ha apprezzato i modi gentili con i quali l’ex tronista si è sempre approcciato alle sue corteggiatrici anche se per loro non sono mancati dei momenti di tensione. Lo stesso Donadei ha detto di vedere in Chiara quel qualcosa in più che gli aveva permesso di guardare oltre al presente, pronto anche a fare dei progetti molto importanti insieme alla corteggiatrice, progetto di vita condiviso anche dalla Rabbi.

Non a caso, l’ex di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare una bellissima lettera d’amore diretta a Davide Donadei e pubblicata sul settimanale DiPiù ma, nonostante le bellissime parole scritta da Chiara Rabbi, il web si è schierato nell’immediato contro di lei.

Chiara Rabbi presto mamma per la prima volta?

Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno preso davvero sul serio l’attuazione dei progetti di vita insieme e tra questi, non a caso, troviamo la voglia di diventare ben presto una famiglia e quindi diventare genitori per la prima volta.

A parlare a cuore aperto di tale decisione è stata proprio Chiara Rabbi ha annunciato ai fan attraverso la rivista di DiPiù dove è possibile leggere: “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino. Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”.

Il messaggio pieno di gioia, però, non è stato accolto nel migliore dei modi da alcuni utenti del web che segue la coppia nelle loro pagine Instagram scatenando così le ire di Chiara Rabbi, la quale ha deciso di rispondere alle critiche ricevute.

L’ex di Uomini e Donne su tutte le furie

Quello che doveva essere un momento di gioia e condivisione con i fan di Uomini e Donne, oltre che della coppia formata da Chiara Rabbi e Davide Donadei, in men che non si dica si è trasformato in un nuovo spunto di critica per i due ragazzi accusati di aver preso troppo alla leggera l’idea di metter su famiglia.

Messaggi ai quali ha voluto rispondere Chiara Rabbi attraverso la sua pagina Instagram : “ Allora, dopo mesi e mesi che mi sono presa e mangiata la vostra *****, sotto commenti per messaggio sono sempre stata zitta, qualche volta ho sotto risposto qualche commento. A me nessuno deve venirmi a dire che i figli sono caramelle, perché lo so benissimo. Ma più che altro nessuno deve venirmi a rompere i ******** se ho deciso di costruirmi una famiglia con Davide, anche se è troppo presto. Non me ne frega un *****. Ad un certo punto anche meno sono libera di fare quello che voglio ”.