Chinês é preso em flagrante por roubar celular em feira em Volta Redonda

Caso aconteceu na Vila Santa Cecília. Segundo policiais da operação ‘Segurança Presente’, estrangeiro carregava uma faca dentro da bolsa. Um chinês, de 64 anos, foi preso em flagrante após roubar um celular no domingo (12) em Volta Redonda (RJ). O roubo aconteceu em uma feira no bairro Vila Santa Cecília.

Segundo policiais da operação ‘Segurança Presente’, ele empurrou um homem para, em seguida, roubá-lo. Rapidamente, a vítima notou a ausência do seu celular e contou aos agentes, que localizaram o ladrão pouco tempo depois.

Ele carregava uma bolsa, onde foi encontrado o celular roubado, uma faca, 16 yuans (moeda chinesa), cigarros e R$ 320,00 em espécie.

Material apreendido pela Polícia Militar.

Divulgação/Polícia Militar

Sem falar português, o chinês ficou nervoso por não entender as ordens dos policiais e precisou ser algemado para ser levado à delegacia.

O homem prestou depoimento com ajuda de um intérprete de mandarim. O relato diz que ele mora com a família no Brasil desde 2014 e é proprietário de alguns estabelecimentos comerciais na cidade.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, onde o estrangeiro permaneceu preso e à disposição da Justiça. A Polícia Civil chegou a procurar pelo Consulado da China antes dele conseguir prestar depoimento, mas não obteve retorno.

Vito Califano