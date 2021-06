chiofalo,-guendalina-canessa-lo-fa-‘nero’-e-lo-smaschera-sul-trono-di-ued

Francesco Chiofalo, tanto per cambiare, si è infilato in una nuova burrasca social. Ormai ci è abituato e il dubbio che al personal trainer piaccia proprio creare un po’ di caos sul web resta. Insomma, è vittima o carnefice? Chissà… Stavolta a sollevare un polverone sono state alcune sue frasi buttate un po’ lì così, su un tema alquanto delicato che meriterebbe approfondimenti più seri piuttosto che qualche Stories Instagram. Ma tant’è. La questione non è sfuggita a Guendalina Canessa che si è scagliata contro l’ex Temptation Island, sostenendo anche che per lui le porte di Uomini e Donne, a differenza di quanto trapelato di recente, resteranno sbarrate.

“Bastaaaaaaa ‘schifolo’. Davvero non se ne può più di vedere tuo faccione rifatto. Prenditi una pausa da Instagram, ti farebbe bene davvero”, ha tuonato Guendalina su Instagram in alcuni commenti apparsi sotto a un post di GiuseppePorro.it. C’è stato chi ha fatto notare alla donna che anche lei è ricorsa alla chirurgia estetica. “Ma lui si è peggiorato! Non riesce a parlare con quelle labbra. Ma dai, ti prego, su, per favore!”, la contro replica della Canessa che ha aggiunto che lei ha solo le protesi al seno e che la questione è di dominio pubblico. “Ma in faccio per ora è tutto mio! In futuro vedremo finché regge tutto! Ma il punto non è quello! Come sempre non capite nulla”, ha sferzato ancora Guendalina.

La bombastica influencer ha pure smascherato Francesco sulla questione ‘Trono UeD‘. Questione che lui stesso ha alimentato con dei messaggi ‘svelo non svelo’ sui social. Quando una utente su Instagram ha detto che Francesco sarà il prossimo tronista ingaggiato da Maria De Filippi, Guendalina ha ribattuto che quella “notizia non è vera”. Una smentita in piena regola. Non resta che attendere conferme ufficiali dalla redazione del dating show di Canale Cinque.

Francesco Chiofalo, l’ultima polemica innescata dal personal trainer ex Temptation Island

Francesco Chiofalo, nei giorni scorsi, si è avventurato in una riflessione personale in cui ha criticato quelle “ragazze” che “vestono succinte” e con i “leggings infilati dietro al sedere e quattro chili di trucco”. E ancora: “Con la scusa dell’estate vanno in giro seminude, se non proprio nude. Fanno di tutto per farsi guardare e se le guardi ti rispondono pure male”.

Sono queste le esternazioni che hanno raccolto non poche condanne da tanti utenti del web, che hanno accusato Chiofalo di sessismo. A quel punto il personal trainer ha realizzato altre Stories, affermando che quelle dichiarazioni sono state estrapolate da un discorso più ampio “valido per tutti”, sia per i maschi che per le donne.

Francesco ha anche ricordato che non ha mai parlato di molestie. A sostegno della sua tesi ha sottolineato che ha preso d’esempio pure se stesso. “Se io esco senza maglietta sono libero di farlo, ma devo mettere in conto che la gente che incontrerò è libera di guardarmi”, ha spiegato. Da qui ha poi traslato il discorso sul mondo rosa. Tuttavia non è riuscito nell’impresa di convincere tutti. Anzi, si è attirato altre critiche.