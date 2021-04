chips-di-carote:-ricetta-sfiziosa-pronta-in-pochissimi-minuti

Le chips di carote sono una ricetta sfiziosissima, ideale per accompagnare secondi piatti o aperitivi. Scopriamo come si preparano

Le chips di carote sono un’ottima idea per far mangiare la verdura anche ai più piccoli. Perfette da preparare per accompagnare secondi piatti di carne o di pesce oppure per gustare durante aperitivi in compagnia. Sono ottime da servire sia calde che fredde. Scopriamo insieme il procedimento per realizzarle e renderle perfettamente sfiziose.

Ingredienti

4 carote

50 ml olio evo

sale, pepe q.b.

Per realizzare queste chips di carote iniziate lavando e sbucciando le carote con un pelapatate. Ora, tagliatele a rondelle oppure nel senso della lunghezza aiutandovi con una mandolina. Inseritele in una ciotola e conditele con l’olio evo, il sale ed il pepe. Mescolate il tutto per amalgamare bene gli ingredienti. A questo punto, prendete una teglia e rivestitela con carta da forno.

Posizionate tutte le carote, senza sovrapporle, ed infornate in forno ventilato e preriscaldato a 150° per circa venti/trenta minuti. Tenete sempre sotto controllo la cottura. A metà cottura giratele in modo da avere una doratura uniforme su entrambi i lati. Non appena sono croccanti e ben dorate, sfornatele e servitevi!

In alternativa alla cottura al forno c’è la cottura fritta. Fate lo stesso procedimento senza condire le carote, quindi lavatele, sbucciatele e tagliatele. Tuffatele in abbondante olio bollente per pochissimi minuti e saranno subito pronte. Scolatele con una schiumarola, ponetele su un foglio di carta assorbente, salatele e mangiatele! Libera scelta anche per quanto riguarda il condimento: potete utilizzare erbe o spezie che più vi piacciono. Uno snack sfizioso come le classiche patatine che farà impazzire i vostri bambini.

Buon appetito a tutti!