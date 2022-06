Chips di melanzane, meglio delle patatine fritte. La vera ricetta Pugliese. Una ricetta davvero divertente e buona che darò felici tutti, anche i bambini. Si può consumare questo piatto davvero sempre: sia come contorno che come aperitivo. Andiamo quindi a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti delle Chips di melanzane

2 melanzane quelle lunghe

100 g di farina

200 g di olio di girasole

Sale q. b.

PREPARAZIONE CHIPS DI MELANZANE

Per questa ricetta dobbiamo servirci di pochissimi strumenti e ingredienti sopratutto. Quindi la prima cosa che facciamo è prendere le melanzane e lavarle bene sotto l’acqua corrente. Asciugatele quindi con un panno e mettetele su un tagliere. A questo punto dovremo tagliarle. Servitevi di una mandolina oppure un semplice pelapatate. Diciamo che per questa ricetta possiamo usare una mandolina, ma se siete pratici anche un coltello. Se poi volete delle fette molto, ma molto sottili un pelapatate

Cominciamo quindi a tagliare delle fette molo sottili, considerate che dovranno risultare croccanti, quindi più sottili e uguali l’una all’altra sono, meglio è ( non servirà asciugarle al sole o pressarle con del sale nel cola pasta dato che sono molto sottili e l’acqua è quasi impercettibile). Ponete però tutte le fette così create in un recipiente e salate in base al vostro gusto.

A questo punto senza aggiunta di uova, infarinate le melanzane nello stesso recipiente. Una messa la farina eliminate quella in eccesso. Ora prendiamo una bella padella capiente e portiamo l’olio a 170 gradi. Vi consigliamo di friggere poco alla volta per non portare troppo in basso la temperatura. L’olio dovrà essere molto caldo ( solo così saranno molto croccanti). Abbinate il vostro insieme a gustose salse ottenute con ingredienti naturali, come quella yogurt o altre simili e non ve ne pentirete.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Chips di melanzane, meglio delle patatine fritte. La vera ricetta Pugliese proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.