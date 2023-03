chiusa-l’inchiesta-sulla-mancata-zona-rossa-covid-nel-bergamasca:-indagati-conte,-speranza,-fontana-e-gallera

La Procura di Bergamo con una nota ha reso noto di avere chiuso le indagini sulla gestione del Covid sottolineando che “la conclusione delle indagini, com’è noto, non è un atto d’accusa”. I magistrati sottolineano che l’attività svolta, è stata “oltremodo complessa sotto molteplici aspetti e ha comportato altresì valutazioni delicate in tema di configurabilità dei reati ipotizzati, di competenza territoriiale, di sussistenza del nesso di causalità ai fini dell’attribuzione delle singole responsabilità e ha consentito di ricostruire i fatti così come si sono svolti a partire dal 5 gennaio 2020″.

Il procuratore aggiunto di Bergamo Cristina Rota con i pm Silvia Marchina e Paolo Mandurino, sotto la super visione del procuratore Antonio Chiappani ha chiuso le indagini dell’inchiesta per epidemia colposa e l’atto sarà notificato alle parti indagate nelle prossime ore. Sono tre i tronconi dell’indagine: la repentina chiusura e riapertura dell’ospedale di Alzano, la mancata ‘zona rossa’ in Val Seriana e l’assenza di piano pandemico aggiornato per contrastare il rischio pandemia lanciato dall’Oms.

Indagati l’allora premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza , il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’allora assessore al Welfare Giulio Gallera. Sono i primi nomi che filtrano dalla imminente chiusura indagini che arrivano a conclusione dopo tre anni e una pandemia che nella primavera del 2020 ha riempito più di 3mila bare in provincia di Bergamo. Il primo commento sull’inchiesta della magistratura arriva dall’ex premier e presidente di M5S Giuseppe Conte: “Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura. Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica“.

L’ex ministro Roberto Speranza spiega : “Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto. Io sono molto sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell’esclusivo interesse del Paese. Ho piena fiducia come sempre nella magistratura“.

Nell’atto di chiusura delle indagini compaiono una ventina di persone fra le quali Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore della Sanità , l’allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Franco Locatelli e Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico nella prima fase dell’emergenza. Oltre ad alcuni ex dirigenti del Cts risulta indagato anche Francesco Maraglino, ex direttore Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie trasmissibili e Profilassi internazionale.

La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per i reati di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio per venti indagati. Le posizioni di Conte e Speranza verranno trasmesse al Tribunale dei ministri, che dovrà valutare gli atti a loro carico e le loro posizioni che quindi al momento non figurano nell’avviso di conclusione indagini, che non è stato non ancora notificato agli altri 17 indagati. Come prevede la legge sono già stati estratti tre magistrati titolari e i due supplenti che fanno parte del Tribunale dei Ministri a Brescia, sede di Corte d’appello, chiamati a valutare l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Conte e Speranza. Nei prossimi giorni riceveranno gli atti di inchiesta relativi alle posizioni dell’ex premier e l’ex ministro della Sanità .

