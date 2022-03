Chloé Mortaud maman : découvrez le prénom de la fille de l’ancienne Miss France 

Elle est comblée. En juin 2021, Chloé Mortaud a dit “oui” à l’homme de sa vie, Dean David Neiger. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme avait partagé des photos de cette union et elle avait profité pour annoncer une heureuse nouvelle au passage. “Un magnifique mariage en juin, suivi d’une lune de miel de rêve en Italie et maintenant le bonheur d’agrandir notre famille en 2022 !”, avait-elle d’abord écrit avant d’ajouter : “Je pense que la photo 2 annonce bien l’état d’esprit que nous avons tous ! Notre bébé ‘lune de miel’ arrive bientôt”. Elle avait été félicitée par ses abonnés et a, tout au long de sa grossesse, partagé des photos de son ventre arrondi, pour leur plus grand bonheur. Totuefois, l’ancienne Miss France ne souhaitait pas en dévoiler trop et n’avait donc pas mentionné le sexe ou le prénom de son futur bébé. Ce samedi 26 mars, elle est sortie du silence pour faire part de sa joie puisqu’elle a accueilli une petite fille qui se prénomme Maeva. “24 Mars 2022 à 20h09. Bonjour Maeva. Une longue attente pour un pur bonheur !”, a-t-elle indiqué en légende d’une première photo. “Nous sommes comblés que tu complètes notre petite famille. Nous allons profiter de ces premiers instants… Je reviens vers vous plus tard! Je vous embrasse”, a conclu l’heureuse maman.

Elle est transparente. Chloé Mortaud fait partie des personnalités publiques qui font le choix de dévoiler leur quotidien sur les réseaux sociaux. La Miss France 2009 a d’abord partagé sa vie avec l’animateur français Vincent Cerutti avant de faire la rencontre du pilote automobile français Romain Thievin. Tous deux ont eu un enfant, un petit garçon prénommé Mathis, né en février 2013. Ils se séparent en 2018 et c’est en décembre 2019 que Chloé Mortaud annonce être en couple avec Dean David Neiger, un entrepreneur belge basé à Los Angeles. Il est le fondateur de la marque Sky Organics qui propose des produits cosmétiques et des soins bios fabriqués de manière responsable. Tous deux se sont fiancés en mars 2020, ils se sont mariés au château de Vallery en juin de l’année d’après. L’ancienne Miss France a pu compter sur la présence de Mareva Georges (Miss France 1991), Mareva Galanter (Miss France 1999), Sylvie Tellier (Miss France 2002 et directrice de la société Miss France), Marine Lorphelin (Miss France 2013), Flora Coquerel (Miss France 2014) ou encore Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016). Un moment inoubliable pour elle.

Chloé Mortaud : a-t-elle déjà évoqué son mari ?

Chloé Mortaud est une femme comblée et elle peut compter sur le soutien de son mari. “J’ai épousé mon meilleur ami“, avait-elle confié dans les colonnes de Gala, quelques jours après leur union. “Il est doux, il m’apaise : c’est le bon, j’en suis certaine“, avait-elle poursuivi. Elle avait toutefois assuré ne “pas être pressée de donner un petit frère ou une petite soeur à mon fils pour l’instant“. Il semblerait que le couple ait finalement rapidement changé d’avis et ils sont désormais prêts à commencer une nouvelle vie.

