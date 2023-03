Chollet bisedon me Vuçiq: U pajtuam për rëndësinë e angazhimit konstruktiv më 18 mars

Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, ka zhvilluar bisedë telefonike me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Chollet theksoi se janë kanë rënë dakord me Vuçiq për rëndësinë e angazhimit konstruktiv për propozimin e BE-së në takim e 18 marsit në Ohër.

“Bisedë e mirë me presidentin Vuçiq. Ne ramë dakord për rëndësinë e angazhimit konstruktiv për propozimin e konsoliduar të BE-së më 18 mars”, ka shkruar Chollet në Twitter.

Gjithashtu, Chollet rikonfirmoi mbështetjen e ShBA-së për dialogun Kosovë-Serbi.

“Rikonfirmuam mbështetjen e SHBA-së për Dialogun me BE-në dhe përfitimet që normalizimi i marrëdhënieve do t’i sjellë Serbisë dhe gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor”, ka shtuar ai.

Great conversation with Pres Vucic @predsednikrs. We agreed on the importance of constructive engagement on consolidated EU proposal on March 18. Reaffirmed U.S. support for the EU Dialogue and benefits normalization of relations will bring Serbia and the entire WB region.

— Derek Chollet (@CounselorDOS) March 17, 2023