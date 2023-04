Chollet takohet me Gjuriqin, flasin për marrëveshjen e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë

Këshilltari i Lartë në Departamentin e Shtetit në SHBA, Derek Chollet ka bërë të ditur se është takuar me ambasadorin e Serbisë në SHBA, Marko Gjuriq.

Gjithashtu, Chollet bëri të ditur se kanë diskutuar për rëndësinë re zbatimi të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, që u arri në Ohër më 18 mars.

Ai gjithashtu e ka falënderuar Gjuriqin për mbështetjen që po i ofron Serbia, Ukrainës.

“E mrekullueshme të takosh ambasadorin Marko Gjuriq, me të cilin sot bisedova mbi rëndësinë e zbatimit të zotimit për marrëveshjen e BE-së në Ohër, në mënyrë që të shënohet progres në ambiciet serbe drejt BE-së. Falënderova Serbinë për mbështetjen e Ukrainës”, ka shkruar Chollet në Twitter.

