chris-hemsworth-ironizza-sulla-festa-dell’inter:-il-post-diventa-virale

Le foto della festa per lo scudetto dell’Inter hanno fatto il giro del mondo. In Italia, e non solo, si continua a fare polemica sul maxi assembramento che si è formato in piazza Duomo a Milano. Anche se ci sono stati assembramenti in tutta Italia. Certo, a Milano, città della squadra, è stata una festa più grande, però gli interisti sono scesi in piazza in tutta Italia facendo arrabbiare l’opinione pubblica. Se da una parte c’è chi approfitta di tutto per portare avanti una polemica che va avanti per giorni, dall’altra ci sono persone come Chris Hemsworth che decidono di scherzarci su, nonostante tutto. E non per questo ne ignorano il problema legato al Covid.

L’attore che interpreta Thor nelle pellicole Marvel ha beccato uno scatto in cui la folla interista festeggia sotto un suo manifesto pubblicitario. In effetti non è difficile pensare che questa foto abbia strappato un sorriso a Hemsworth: i tifosi festeggiano con le mani alzate al cielo proprio in direzione della sua foto. C’è infatti la campagna pubblicitaria di Hugo Boss, un manifesto gigante che copre un palazzo intero, e Chris è il testimonial. Vedere la folla rivolta verso la sua foto deve essere stato divertente per lui, al punto da pubblicarla sul suo profilo Instagram. Sfoggiando tutta la sua simpatia.

“I miei più sinceri ringraziamenti ai tifosi dell’Inter che si sono presentati per festeggiare la presentazione della mia campagna pubblicitaria”, ha scritto ironicamente l’attore australiano. Una didascalia che calza in modo perfetto con l’immagine dei tifosi che sembra proprio stiano applaudendo lui sulla gigantografia. L’ironia di Chris Hemsworth sulla foto della festa dell’Inter non è finita qui. Anzi, l’attore ha proseguito il suo messaggio scrivendo che inizialmente ha pensato che quella gente stesse festeggiando la vittoria dello scudetto, invece qualcuno gli avrebbe detto che erano lì per lui.

Ovviamente non è andata realmente così. Nessuno gli ha suggerito che quella folla era lì per applaudire la sua posa con un “sguardo pigro blu d’acciaio”, come ha scritto lui. Era solo un gioco, un modo per scherzare. Anche nei commenti c’è stato qualcuno che ha scherzato sulla foto, scrivendo che l’Inter ha vinto lo scudetto dopo più di dieci anni e ha festeggiato pregando il dio Chris Hemsworth. Un riferimento al suo personaggio di Thor, il dio del tuono.