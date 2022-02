Chris Marques atteint de fibromyalgie : ses rares confidences sur cette maladie qui l’a terrassé pendant 10 ans

Il a connu des moments d’épuisement… Pendant dix ans, Chris Marques a souffert de fibromyalgie, une maladie qui associe douleurs musculaires ou articulaires permanentes, fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs et troubles anxieux. Dans les colonnes de Public, le juré de Danse avec les stars a expliqué : “Ce n’est pas une fatigue normale : elle te terrasse. Le matin, je devais choisir entre prendre un café, ou une douche. Et c’était tout pour la journée ! Ça a duré un peu plus de dix ans, de mes 20 ans à mes 31 ans. Je m’estime guéri, mais j’en gardais des séquelles que je commence à atténuer avec Weight Watchers : en changeant mes habitudes alimentaires et en faisant du sport, mon énergie a été décuplée. C’est une revanche sur la vie.” Bien dans son corps, celui qui est égérie Weight Watchers a également fait savoir : “En un an, j’ai perdu douze kilos.“

En septembre dernier, c’est dans un entretien accordé à Gala que Chris Marques avait fait des confidences bouleversantes sur la maladie. “J’ai eu la fibromyalgie pendant un peu plus de dix ans. En plus de la fatigue, il y a les douleurs, les fièvres, les articulations qui font mal… Avec ma femme, on s’est dit que si on admettait que j’avais cette maladie, dans le professionnel, c’était fini. On a pris la décision d’en informer nos parents, mais on n’en a jamais parlé. En revanche, on aménageait tout. On vivait uniquement pour pouvoir continuer à exister dans notre monde professionnel et on a trouvé plein de stratagèmes pour pouvoir continuer à danser. On est quand même devenus champions du monde en étant malade. Il ne faut pas que les gens se disent qu’on ne s’en sort jamais. C’est pour ça que j’ai décidé d’en parler“, avait-il dévoilé. Pour Buzz TV, la star avait ajouté : “Le problème, quand on parle de fatigue, c’est que les gens s’imaginent juste une petite fatigue de ‘je me suis réveillé un petit peu fatigué’. Ce n’est pas ça. C’est une fatigue qui vous terrasse, qui vous écrase.“

Chris Marques : “Ce protocole a fonctionné pour moi”

Après des années de souffrance, c’est grâce à un candidat de la version anglaise de Danse avec les stars que Chris Marques a réussi à aller mieux. Alors que ce dernier lui a expliqué que sa femme était également atteinte de fibromyalgie, c’est dans les colonnes d’Ici Paris qu’il a confié : “Il m’a parlé d’une thérapie holistique que j’ai suivie. C’est un traitement qui cherche à nous faire comprendre ce qu’il se passe dans nos corps. On réapprend à contrôler ses battements de coeur, par exemple. Je ne suis pas médecin, mais ce protocole a fonctionné pour moi.“

