Chris Rock frappé par Will Smith : Jada Pinkett Smith sort enfin du silence dans un commentaire lourd de sens

Une image qui restera dans l’histoire des Oscars. Ce dimanche 27 mars, de nombreuses personnalités étaient réunies à l’occasion d’une cérémonie destinée à récompenser la plupart d’entre eux. La soirée se passait très bien jusqu’à ce que Chris Rock monte sur scène. L’humoriste était bien décidé à amuser son audience et, pour cela, il a tenté une blague de très mauvais goût. Il a évoqué le film A Armes égales de Ridley Scott, sorti en 1997 et dans lequel Demi Moore a le crâne complètement rasé. Une référence qu’il a immédiatement comparée à Jada Pinkett Smith, ce qui a rapidement énervé son époux, Will Smith. Cette histoire a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux et c’est la principale concernée qui est sortie du silence ce mardi 29 mars. Sur Instagram, elle a souhaité apaiser les tensions. “C’est une saison pour la guérison et je suis là pour ça“, a-t-elle simplement partagé. Un message lourd de sens qui met en avant le fait qu’elle souhaite se concentrer sur elle-même, sur sa santé et oublier ce mauvais incident.

Lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith a perdu son sang froid. Suie à la blague déplacée de Chris ROck, sa première réaction a été de vouloir immédiatemnet défendre sa femme. Ainsi, il est monté sur scène et a tout simplement violemment mis une gifle à l’humoriste. Dans la salle, tous étaient très choqués et nombreux sont ceux qui ont tenté d’aller calmer l’acteur par la suite. “Ne parle plus jamais de ma femme !“, a-t-il affirmé. De son côté, le principal concerné a continué le show, comme si de rien n’était. “C’était la plus grande nuit de l’histoire de la télévision“, a-t-il simplement indiqué. Ce n’est que quelques minutes plus tard que l’époux de Jada Pinkett Smithh est sorti du silence afin de s’excuser : “Je veux m’excuser auprès de l’Académie“, a-t-il d’abord lancé avant d’ajouter : “L’amour vous fait faire des choses folles“, a-t-il conclu. Une soirée que tous ne sont pas prêts d’oublier.

Jada Pinkett Smith : de quelle maladie souffre-t-elle ?

Depuis plusieurs années, Jada Pinkett Smith souffre d’alopécie, une maladie qui lui fait perdre les cheveux. Son combat, elle n’a pas hésité à l’évoquer publiquement, dès le départ. “C’était terrifiant lorsque ça a commencé. J’étais dans la douche un jour et j’avais une grosse poignée de mes cheveux dans la main”, avait-elle expliqué dans un épisode de son émission Red Table Talk. “Je me suis demandé si j’allais devenir chauve“, avait-elle poursuivi. Aujourd’hui, l’épouse de Will Smith souhaite simplement se concentrer sur sa santé.

