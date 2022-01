chrissy-teigen:-“sono-sobria-da-un-anno”

Chrissy Teigen è sobria da sei mesi e ha voluto condividere questo importante traguardo sui social.

Dopo la perdita del suo terzo figlio a causa di complicanze legate alla gravidanza, la modella e volto della TV americana era scivolata in un buco nero finendo per annegare nell’alcol le sue pene, ma è riuscita a venirne fuori.

Nelle scorse ore è stata lei stessa a riaprire l’argomento, condividendo su Instagram i suoi pensieri.

“Sei mesi senza alcol! Onestamente fa schifo dirlo perchè, anche se ora non ne ho mai il desiderio, il tempo non è esattamente volato ahah. Probabilmente non sarò entusiasta fino a che non avrò raggiunto un traguardo più grande, come almeno 5 anni, e a volte non so nemmeno se necessariamente non berrò mai più.” ha scritto Chrissy.

“Onestamente non ho idea di quello che sto facendo, ma so alcune cose: ora ho energia infinita, molta meno ansia e sono più felice e presente che mai. È molto bello. Non vedo l’ora che il mio corpo sia ripristinato del tutto dopo un anno, quindi di rivalutare le mie speranze e desideri per il futuro.”