Christian Clavier et Josiane Balasko : ce gros couac qui a empêché leurs retrouvailles

Avec leurs amis de la troupe du Splendid, Josiane Balasko et Christian Clavier ont marqué plusieurs générations de Français. Tout le monde se souvient de Nathalie et Jérôme dans la saga des Bronzés. Les deux comédiens n’ont plus collaboré ensemble depuis 2007 et la sortie du film L’Auberge rouge, un an après la sortie du troisième volet des Bronzés. Pourtant, Christian Clavier et Josiane Balasko auraient dû se retrouver plus récemment dans 100% bio, une comédie réalisée en 2019 par Fabien Onteniente et diffusée ce mardi 3 mai à 21 heures sur France 3. Mais au dernier moment, leurs retrouvailles ont été annulées… Closer vous explique pourquoi.

Initialement, le projet de Fabien Onteniente était destiné au cinéma. Mais il a été finalement proposé à France Télévisions pour le petit écran. Ce changement a entraîné des changements dans le casting de 100% bio. Christian Clavier, qui devait incarner le charcutier basque déçu que sa fille soit enceinte d’un kiné parisien et vegan, a été remplacé, au pied levé, par Didier Bourdon. Quant à Josiane Balasko, qui devait initialement interpréter la femme du charcutier, elle a été remplacée, elle aussi au pied levé, par Catherine Jacob qui interprète finalement la soeur de Didier Bourdin dans la version finale. Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir les deux anciens compères du Splendid se redonner la réplique.

Christian Clavier et Josiane Balasko ne sont pas vus pendant 10 ans

En 2021, la troupe du Splendid a reçu un César d’anniversaire. L’occasion pour Josiane Balasko de retrouver ses amis, Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Christian Clavier qu’elle n’avait pas vu depuis 10 ans ! “La meilleure chose, ce n’est pas tellement ce César. C’est surtout l’occasion de se réunir. Moi, je n’avais pas vu Christian Clavier depuis une dizaine d’années. Parce qu’on travaillait et qu’on n’habite pas forcément dans les mêmes lieux. Et se retrouver tous ensemble… C’est reparti à déconner dans les coulisses ! L’amitié était intacte”, explique-t-elle sur le canapé rouge de Michel Drucker.

