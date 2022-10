Christian Da Pos “cavalli arabi” tra eleganza e bellezza ( VIDEO YOU TUBE )

Alla domanda risponde Christian Da Pos cavalli arabi sono noti per la loro eleganza, bellezza e spirito, ma sapevi che esistono diversi tipi di arabi? Condivideremo i diversi tipi di cavalli arabi di razza pura e le loro differenze. Esistono sei tipi di cavalli arabi di razza: egiziani, russi, polacchi, spagnoli, Crabbet e Shagya. Sebbene ogni tipo di arabo sia simile, ognuno di essi ha caratteristiche e storia uniche.

Vedi il nostro elenco più dettagliato di seguito su ciascun cavallo arabo:

arabo egiziano

JA Sullivan/Shutterstock.com

La linea egizia è la più pura di tutti gli arabi , poiché il suo stato di purosangue deriva da un lignaggio ininterrotto. Gli arabi egiziani possono far risalire le loro linee di sangue a una mandria in Egitto di proprietà del viceré Mohammed Ali e di suo nipote Abbas Pasha I.

A differenza di altri tipi di arabi che sono stati allevati in modo intercambiabile per aumentare il pool genetico, la linea egiziana rimane pura. Questo tipo unico di arabo può risalire al 100% alle tribù beduine dell’Arabia. Sebbene fossero stati allevati per centinaia di anni, fu solo nel 1952 che un catalogo iniziò a tracciare i pedigree della linea egiziana per designare ufficialmente la loro eredità.

Oggi, gli allevatori cercano ancora di preservare questo tipo storico di arabo. L’arabo egiziano è amato per le sue corporature più piccole e raffinate con facce molto bombate e portamento a coda alta. Sono in genere di corporatura più piccola rispetto ad altri arabi e hanno un’altezza compresa tra 14,2 e 15,2, disponibili in un’ampia varietà di colori, incluso il roano rabicano.

L’Eyptian Arabian costituisce solo il 2% circa della razza. Questa linea è ricercata dagli allevatori seri per la loro purezza e le corporature eleganti.

arabo russo

Quando la razza araba fu introdotta nell’Europa orientale, molti russi se ne innamorarono rapidamente. Nel 17° secolo, gli zar e la nobiltà avviarono un programma di allevamento di questi magnifici cavalli, che portò allo sviluppo dell’Arabia russa.

Per ottenere il cavallo desiderato, si sono allevati da molte linee di sangue diverse, tra cui polacco e Crabbet. Il conte Orlov, il conte Stroganov e il principe Sherbatov erano importanti allevatori che viaggiarono in Medio Oriente e riportarono quasi 30 cavalli per l’allevamento. Purtroppo, la rivoluzione russa ha portato alla morte di molti cavalli arabi insieme ai loro record.

Fortunatamente, gli appassionati della razza hanno acquistato sei fattrici e uno stallone dalla Francia per ristabilire il riproduttore in un programma di allevamento controllato dallo stato chiamato Tersk.

Poco dopo, il governo ha acquistato 25 cavalli da Crabbet Park per introdurli nel bestiame. Più tardi, dopo che la seconda guerra mondiale ebbe un tributo, le linee di sangue polacche furono introdotte nel programma di allevamento.

L’arabo russo è stato allevato per le sue capacità atletiche, in particolare quella di un cavallo da corsa. La maggior parte dei cavalli della linea russa sono alti circa 15 mani, con corporature solide ma raffinate e personalità amichevoli. Ogni cavallo risale al libro genealogico arabo russo. Oggi sono considerati un primo cavallo ideale , noto per il loro temperamento calmo

arabo polacco

La storia e lo sviluppo dell’arabo polacco sono da tempo intrecciati con la guerra. Poiché la Polonia non ha confini naturali, per secoli è stata oggetto di attacchi da parte di nazioni più grandi e più forti.

Nel corso del tempo, i polacchi si affezionarono alle cavalcature dei loro nemici provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia, che spesso cavalcavano cavalli arabi. I cavalli divennero ricercati premi di guerra e presto i polacchi fondarono una scuderia con i cavalli arabi catturati. Già nel XVI secolo, gli scritti hanno menzionato l’allevamento di arabi di razza in Polonia.

Nel 1699, una tregua tra Polonia e Turchia portò la Polonia ad acquisire arabi, il che portò all’allevamento di questi cavalli pregiati per crescere grazie all’aumento del sangue.

Quando scoppiò la prima guerra mondiale, quasi tutto il ceppo riproduttivo fu spazzato via. Fortunatamente, il popolo polacco ha ricostruito il programma di allevamento e nel 1926 è stata costituita la Arabian Horse Breeding Society.

Il programma di allevamento polacco è sempre stato basato sulle fattrici. Ci sono molte maledette linee in uso, con le linee dei tori più diverse.

Col passare del tempo, le stirpi polacche furono divise in due tipi , i Seglawi e i Kuhailan. I Seglawi, che sono il tipo di cavallo più popolare in America , sono noti per la loro raffinatezza e bellezza, mentre i Kuhailan sono noti per il loro atletismo.

Gli arabi polacchi sono una scelta popolare in quanto sono intelligenti e disposti a compiacere. Hanno bellissimi colli arcuati, corporature eleganti e code alte, fedeli alla razza araba.

arabo spagnolo

Lo spagnolo arabo è considerato il tipo più raro di cavallo arabo, costituendo circa l’1% della razza. Hanno una lunga storia che risale a diverse centinaia di anni.

L’esercito spagnolo è stato a lungo responsabile dell’allevamento di cavalli in Spagna. Lo Yeguada Militar Stud è stato istituito per migliorare la popolazione di cavalli spagnola locale con cavalli arabi. Gli arabi furono poi importati dal Medio Oriente, dalla Francia e dalla Polonia.

Nel 1908 fu presa la decisione di creare un allevamento di purosangue arabo in Spagna. Hanno raccolto una meravigliosa selezione di arabi dal loro ceppo riproduttivo per far crescere le linee di sangue. Oggi, tutti gli arabi spagnoli discendono da stirpi spagnole da Stud Book.

Gli arabi spagnoli sono noti per il loro atletismo, corporatura robusta e buona disposizione. Sono stati allevati per un liscio e sono diventati un popolare cavallo sportivo.

Granchio arabo

Ringraziamo l’Olford Arabian Stud

La linea Crabbet iniziò in Inghilterra alla fine del 1800 da arabi importati portati a Crabbet Park Stud. Mentre erano all’estero, i membri della nobiltà inglese si innamorarono della razza, il che li portò ad avviare un programma di allevamento.

Dopo l’arrivo iniziale degli arabi importati, Wilfrid Scawen Blunt e Lady Anne Blunt partirono per la Siria, l’Iraq e l’Arabia Saudita per riportare i migliori cavalli arabi che riuscirono a trovare. Hanno studiato attentamente il lignaggio dei cavalli per produrre il meglio della razza.

Nel corso degli anni 93, gli arabi sono stati allevati per essere “super cavalli” più grandi con una conformazione più robusta. In genere non possiedono un naso piatto come fa la linea egiziana.

I Crabbet Arabians sono dei cavalli da equitazione stellari grazie alla loro solidità, abilità atletiche e buon temperamento. Il tipo di cavallo arabo Crabbet è una razza popolare per il salto ostacoli e il dressage. Oggi, la maggior parte degli arabi può risalire alle stirpi dei Crabbet.

Shagya arabo

Lo Shagya-Arabian è un tipo unico di cavallo arabo sviluppato nell’arco di 200 anni nell’impero astro-ungarico da ceppi arabi e razze da equitazione moderne.

Molte persone considerano lo Shagya un tipo all’interno della razza araba, mentre altri li considerano in parte arabi o anglo-arabi.

Lo Shagya-Arabian è stato creato nel 1789 dall’esercito ungherese. Cercarono un cavallo di cavalleria che contenesse tutte le caratteristiche arabe ma con una taglia più grande e una maggiore capacità di salto.

L’allevamento dello Shagya includeva stalloni arabi allevati nel deserto con fattrici dell’Europa sudorientale che discendevano in gran parte da ceppi arabi. Purosangue e lipizzani furono aggiunti al ceppo per migliorare le dimensioni e il movimento.

Questi eccezionali cavalli hanno preso il nome dal magnifico stallone arabo Shagya, che ha influenzato le linee di sangue. Shagya era alto e straordinariamente forte, e ha trasmesso questi tratti alla sua prole. La maggior parte degli Shagya può essere fatta risalire a Shagya.

Gli Shagya sono stati allevati con cura per le loro dimensioni, capacità atletiche e forza, che in cambio li hanno resi fantastici cavalli sportivi. Sono in genere più alti dell’arabo medio, con un’altezza di 15-16 mani. Le loro costruzioni robuste ma eleganti li hanno portati a crescere in popolarità.