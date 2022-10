Christian Da Pos Cavalli: Puramente allevata per le corse, questa razza “a sangue caldo”

Mi chiamo Christian Da Pos Nato a Perugia il 22/12/1973 Fin da ragazzo esperienze estive in maneggio Partecipazioni a corsi di monta inglese 1996 : inizio allevamento cavalli arabi: Fin dall’inizio della civiltà, queste maestose creature sono state le compagne dell’uomo e questa relazione continua a prosperare anche oggi. Comunemente associato allo stile di vita benestante, acquistare e prendersi cura di un cavallo ti costerà un braccio e una gamba.

Tuttavia, possedere un cavallo è costoso. Fattori come la razza, l’età, il livello di prestazione e la capacità influenzano il prezzo del cavallo. Pertanto, i cavalli da corsa ottengono un prezzo più alto a causa dei potenziali guadagni che potrebbero guadagnare in futuro. Con alcune razze che costano milioni di dollari, i prezzi variano anche all’interno della stessa razza.

Prima di andare Christian Da Pos Cavalli a fare la spesa per il tuo prossimo cavallo, diamo uno sguardo approfondito ad alcune delle razze di cavalli più costose e cosa ne determina il valore.

Le 7 razze di cavalli più costose del mondo

1. Cavallo purosangue

Puramente allevata per le corse, questa razza “a sangue caldo” è ben nota per la sua velocità e agilità. Alcuni dei cavalli più costosi venduti sono purosangue.

Il cavallo più costoso di tutti i tempi, un purosangue – Fusaichi Pegasus , è stato venduto a ben 70 milioni di dollari . Un altro famoso, il campione britannico in pensione – Frankel, una volta era valutato oltre $ 100 milioni .

Un buon track record o un potenziale promettente di un cavallo attira acquirenti da tutto il mondo che mettono migliaia di dollari e persino milioni per un buon cavallo.

La carriera agonistica di un purosangue è spesso breve, da qui la necessità di investire in uno durante i suoi primi anni. Ti costerà un sacco di dollari non solo acquistare ma mantenere questa razza. Sono coinvolti diversi costi di manutenzione, come tasse per istruttori, addetti alle pulizie, cibo, stalle e trasporto.

Se non puoi permetterti di acquistare uno di questi, non preoccuparti, puoi facilmente ottenere un OTTB (purosangue fuori pista) a $ 30.000 o meno . Questi sono i tipi di cavalli che si sono ritirati o non hanno mai corso. Una volta che un purosangue si ritira dalle corse, puoi ancora usarlo per il dressage e gli anelli di salto.

Popolazione

Originaria del Regno Unito, questa razza è la più popolare a livello globale. La popolazione è stimata in circa 500.000. A causa della loro resistenza e agilità nel business multimiliardario delle razze, la consanguineità dilagante aumenta il rischio di perdita della diversità genetica a causa della consanguineità dilagante.

Habitat

Il purosangue è un perfetto animale da cortile e vive principalmente in habitat legati all’uomo come pascoli e terreni agricoli.

2. cavallo arabo

Come razza esotica, la razza araba è un cavallo raro. Originario della penisola arabica, è noto per la sua potenza e la distinta struttura facciale. La loro velocità e resistenza li rendono una delle razze di cavalli più costose, ma sono perfetti per gli sport equestri. Oltre ad essere uno dei cavalli più antichi del mondo, la sua eleganza attrae acquirenti benestanti. La combinazione di tutte queste caratteristiche lo rende una scelta popolare per l’allevamento di altre varietà, aumentando notevolmente il suo valore nel mercato dei cavalli.

Il prezzo di un cavallo arabo può arrivare fino a $ 100.000 in più per un cavallo ben addestrato o una buona fattrice. Tuttavia, puoi ancora ottenere alcune razze o incroci arabe a $ 1000 – $ 2000 . Uno dei cavalli più costosi venduti con questa razza – Pepita, è andato per poco meno di $ 2 milioni all’asta del Pride of Poland Arabian Horse nel 2015.

Popolazione

Ci sono oltre 1 milione di razze di cavalli arabi in oltre 60 paesi nel mondo. Originaria della penisola arabica, la razza è comune negli Stati Uniti, in Canada e in Qatar.

Habitat

Famoso per la sua robustezza, il cavallo arabo è già abituato alle condizioni del deserto. Questo cavallo si adatta bene alle attività a lunga distanza e funziona bene con un compagno umano.

3. Cavallo di sangue caldo olandese

Originaria dei Paesi Bassi, questa razza è considerata un cavallo da competizione eccezionale. La Dutch Warmblood è considerata una delle varietà di cavalli più costose, seconda al purosangue nelle razze di cavalli da corsa. Eccelle in attività come dressage, equitazione e salto.

Il più famoso sangue caldo olandese – Totilas era venerato come uno dei cavalli da dressage più formidabili di sempre. Una volta è stato venduto a $ 13 milioni a causa dei suoi exploit di concorrenza stellari. A seconda del livello di addestramento e dell’età del cavallo, puoi ottenerne uno a un prezzo inferiore che va da $ 4.000 a $ 25.000 .

Popolazione

I Warmbloods sono numerosi a livello globale a causa dell’allevamento combinato. Nel corso degli anni, gli incroci continuano a crescere. Attualmente, la popolazione è stimata in circa 840.000.

Habitat

Questa razza è principalmente allevata per attività di competizione e dressage. Pertanto, godono della compagnia umana poiché devono essere addestrati. Troverai Warmbloods in nazioni europee come Belgio e Paesi Bassi.

4. Cavallo Akhal Teke

Il cavallo nazionale del Turkmenistan, l’Akhal Teke, è una delle razze di cavalli più rare e costose del mondo. Spesso indicati come “cavalli celesti”, le loro immagini sono impresse sulle banconote, sui francobolli e persino sullo stemma. È noto soprattutto per il suo bellissimo rivestimento con una lucentezza metallica lucida, che lo rende distintivo.

Gli uomini della tribù hanno reso rara questa razza per il loro atletismo e resistenza, che era essenziale per le loro incursioni. Nel mondo di oggi, sono usati per la corsa su lunghe distanze, il salto ostacoli e il dressage.

Se dovessi acquistare questa razza, il costo dipenderebbe dal livello di addestramento e allevamento. Per un cavallo Akhal Teke di razza pura, il prezzo può salire fino a $ 100.000 . La rarità di questa razza la rende una delle razze di cavalli più costose.

Popolazione

I numeri di Akhal Teke sono piuttosto bassi, meno di 8.000 razze pure in tutto il mondo. La maggior parte di questi cavalli si trova in paesi come la Russia e il Turkmenistan. Tuttavia, ce ne sono molti in Nord America.

Habitat

Akhal Teke è nato in una zona desertica dove sono sopravvissuti con poca acqua e cibo. Sono ben adattati a vivere in condizioni estreme di caldo o freddo. Vivono in aree dove possono nutrirsi di fieno ed erba.

5. Cavallo Selle Francais

Il Selle Francais è un cavallo a sangue caldo incrocio. Originari della Francia, sono classificati in alto nelle competizioni di salto ostacoli, il che li rende costosi. La razza Selle Francais più costosa conosciuta come Palloubet d’Halong è stata venduta per quasi $ 15 milioni .

Tuttavia, se stai cercando un’opzione più economica, puoi comunque ottenere un cavallo ben addestrato entro un intervallo di $ 2.000 – $ 40.000 .

Allevando altre varietà stoiche come il Purosangue, questa razza si è evoluta fino a diventare un cavallo molto atletico. Continua a eccellere nelle arene di salto delle Olimpiadi.

Popolazione

Inizialmente allevata in Francia, questa razza è stata esportata in altre regioni come il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il loro numero è di circa 60.000 in diverse nazioni.

Habitat

Questa razza è molto gentile, amichevole e molto intelligente. Di conseguenza, sono adatti ai principianti. La necessità di un compagno umano, soprattutto per l’addestramento, significa che dovrebbero essere tenuti nelle stalle. Hanno anche bisogno di cure adeguate per prepararli alle gare di salto e proteggerli dagli infortuni.

6. Cavallo andaluso

Questa razza della penisola iberica è una varietà di cavallo unica originaria della Spagna. Inizialmente allevata per le guerre e il campo di battaglia, la razza si è ora evoluta e viene utilizzata per il trail riding, il dressage e il salto.

L’andaluso è noto per la sua criniera elegante e l’elevata energia. Mostrano atletismo, resistenza che li rende una scelta eccellente per gli eventi di corsa a lunga distanza.

Le croci andaluse possono arrivare fino a $ 3.000 . Ma se prevedi di ottenere una razza di fascia alta importata dalla Spagna, il costo può variare da $ 15.000 a $ 50.000 .

Popolazione

A partire dalla Spagna, questa razza è cresciuta a livello globale. Tuttavia, i numeri non sono ancora così alti e sono stimati in circa 200.000 in tutto il mondo.

Habitat

L’andaluso è una razza resistente poiché ha svolto un ruolo significativo nella storia della guerra spagnola. Puoi tenerli nelle stalle dei tuoi terreni agricoli grazie alla loro calma. Sopravvivono bene anche con i compagni umani mentre si preparano per eventi in competizione.

7. Cavallo Frisone

Un affidabile cavallo di sangue frisone può arrivare fino a $ 100.000 e oltre. Questi sono considerati borchie di alta qualità e inestimabili. Il prezzo medio del cavallo frisone è di circa $ 5.000 . Originario dei Paesi Bassi, è uno dei cavalli più antichi d’Europa.

Fisicamente, il frisone ha una lunga criniera fluente, un mantello nero e un’andatura elegante che lo rende molto attraente per qualsiasi amante dei cavalli. Queste caratteristiche rendono questa razza una delle preferite per spettacoli di dressage e circensi.

Anche il mantenimento di questa razza è costoso. Questo perché sono suscettibili a malattie genetiche che sono costose da curare. Pertanto, se questa è la tua razza preferita, pianifica bene le tue finanze.

Popolazione

Il frisone esiste da circa 500 anni. Sebbene ci siano più comuni nei Paesi Bassi, sono diffusi a livello globale, con circa 8.000 cavalli registrati negli Stati Uniti.

Habitat

In termini di temperamento, sono calmi e amichevoli. Sono popolari per scopi di intrattenimento e sono tenuti in piccole fattorie.

Riepilogo

I cavalli sono un affare costoso. Il costo per possederne uno varia ampiamente a seconda della razza, della durata dell’allenamento e dell’età. I cavalli da corsa scelgono prezzi premium e necessitano di maggiori investimenti. Prima di selezionare la razza da acquistare, è meglio assicurarsi che ne valga la pena.

È inoltre essenziale notare che i costi elevati non si traducono necessariamente in buoni risultati per i cavalli da competizione. Pertanto, analizza tutti i tuoi rischi prima di fare una pazzia per ottenere una di queste razze di cavalli di fascia alta.