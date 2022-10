Christian Da Pos riporta un articolo dove si parla della storia di Sebbene siano un cavallo relativamente piccolo, in genere alto 14.1hh–15.1hh, possono avere una densità ossea maggiore rispetto ad altre razze, con cannoni corti e robuste pareti degli zoccoli, che conferiscono loro una forza fisica maggiore di quanto ci si possa aspettare dal loro delicato ed elegante aspetto esteriore.

Le loro schiene larghe e corte significano che gli arabi hanno tipicamente meno vertebre lombari rispetto ad altre razze (cinque invece di sei) e 17 costole rispetto alle solite 18.

L’Arab Horse Association registra i cavalli di razza pura con i colori del mantello alloro, grigio, castano, nero e roano, con i primi tre i più comuni. Il roano è solitamente rabicano (roano parziale) o sabino (macchie bianche irregolari), poiché il gene roano non sembra esistere negli arabi. Gli arabi hanno la pelle nera, anche con il mantello bianco (tranne sotto le macchie bianche), che avrebbe dato loro una maggiore protezione dal sole del deserto.

Non ci sono arabi pezzati o pezzati di razza pura. Inoltre, i purosangue non portano geni di diluizione, il che significa che non possono essere dun, cremello, palomino, perlino o daino.

Sei tipi di cavallo arabo

Poiché i cavalli arabi si sono diffusi in tutto il mondo, attraverso la guerra e il commercio, si sono adattati ai loro ambienti. Ciò ha dato origine a sei tipi distinti dell’arabo moderno.

Arabo egiziano: questo è un tipo piuttosto raro, che costituisce solo il 2% circa della popolazione di cavalli arabi. Derivano dal desiderio dell’élite egiziana di possedere cavalli del deserto e nel 20° secolo gli allevatori egiziani hanno iniziato a preservare questo tipo. Sono considerati i tipi più puri poiché le loro linee di sangue possono essere fatte risalire a una mandria egiziana di proprietà del viceré Mohammed Ali. Gli allevatori li cercano per la loro purezza ed eleganza.

Arabo russo: questo tipo è stato sviluppato nel XVII secolo dagli zar e dall’aristocrazia russi e deriva da diverse stirpi arabe, tra cui Crabbet e polacco. Sono in genere intorno alle 15 ore e di un colore marrone scuro.

Arabo polacco: i polacchi catturarono molti arabi dagli invasori turchi nel XVI secolo e iniziarono ad allevare un tipo specifico e a migliorare le proprie razze di cavalli. Purtroppo, la maggior parte dei loro ceppi andò perduta durante la prima guerra mondiale, portando alla creazione di una società di allevamento nel 1926. Il tipo polacco ha due ceppi, il Seglawi e il Kuhailan: il primo è apprezzato per la sua raffinata bellezza, il secondo per il suo atletismo .

Crabbet Arabian: questi hanno avuto origine alla fine del XIX secolo a Crabbet, nel Sussex. Wildred Scawen e Lady Anne Blunt hanno importato arabi del deserto dalla Siria, dall’Iraq e dall’Arabia Saudita, alla ricerca dei migliori esemplari da cui riprodursi. Il loro stallone, Crabbet Park Stud, divenne il principale centro di allevamento di cavalli arabi in Inghilterra. Sono in genere un cavallo più grande e più robusto rispetto, diciamo, al tipo egiziano.

Arabo spagnolo: il meno comune di tutti i tipi arabi, rappresentando meno dell’1% della popolazione di cavalli arabi. Hanno iniziato ad essere allevati all’inizio del XX secolo dai militari, che si occupavano di tutto l’allevamento. Furono importati dal Medio Oriente, dalla Polonia e dalla Francia per migliorare la popolazione di cavalli spagnola locale, e oggi tutti gli arabi spagnoli discendono dai pedigree dello Studbook spagnolo.

Shagya Arabian: l’esercito ungherese ha sviluppato questo tipo di arabo nel 18° secolo, con l’obiettivo di produrre un cavallo da cavalleria con tutti i vantaggi arabi, ma più grande e più forte, e con una maggiore capacità di salto. Sono quindi la razza meno pura e tipicamente la più alta di tutte le razze arabe, contenenti un mix di stirpi di stalloni arabi allevati nel deserto con fattrici europee che discendevano in gran parte da ceppi arabi, ma potrebbero contenere sangue di purosangue o lipizzano. Il loro nome deriva dall’alto, forte ed omonimo stallone Shagya, le cui linee di sangue compaiono nella maggior parte degli arabi Shagya

Il temperamento arabo

Sebbene siano una razza a sangue caldo, come il purosangue che deve gran parte del suo pedigree all’ascendenza araba, sono stati allevati nel corso dei secoli per avere una natura accomodante. I beduini tenevano con sé i cavalli nelle loro tende, quindi apprezzavano i cavalli dal temperamento gentile da allevare. Tuttavia, il loro lato a sangue caldo significa che sono veloci e intelligenti: come la maggior parte dei cavalli, possono diventare nervosi e reattivi se trattati male anche se si sforzerebbero naturalmente di compiacere gli umani.

Come dice il proverbio in Medio Oriente: ” Un arabo si prenderà cura del suo proprietario come nessun altro cavallo, perché non solo è stato allevato alla perfezione fisica, ma è stato instillato con uno spirito di lealtà senza pari a quello di qualsiasi altro cavallo razza.”

Gli arabi sono famosi per la loro straordinaria resistenza: sono il cavallo di resistenza definitivo, grazie alla loro solidità, tenacia e leggerezza sul terreno. Ma non sono solo macchine a lunga distanza; possono raggiungere fino a 40 mph, il che li rende terzi solo al Quarter horse e al purosangue in uno sprint.

Nonostante la loro illustre e antica discendenza, i prezzi odierni del cavallo arabo sono paragonabili a quelli di altre razze popolari. Come con qualsiasi cavallo, non c’è una cifra su quanto costa uno. I prezzi dipendono dall’età, dalla formazione, dal temperamento, dalla conformazione, dalle capacità e così via. Ma stai comprando una fetta di storia: il purosangue arabo che cavalchi oggi sarebbe quasi identico ai cavalli da guerra cavalcati dai guerrieri di un tempo.