Christian da Pos: Quali sono i migliori Cavalli Arabi al mondo?

Per Christian da Pos I cavalli arabi sono i candidati perfetti per diventare compagni di sentiero, soprattutto per la loro resistenza, è risaputo che è un animale resiliente e forte; allo stesso modo, il loro coraggio, sicurezza e natura volenterosa li spingono a seguire il sentiero.

Quali sono le caratteristiche della razza?

Sono facili da riconoscere. Hanno ossa dense, grandi narici, una profonda circonferenza del cuore e una solida corporatura – o struttura -. Queste caratteristiche aggiungono valore al fatto che l’arabo è un cavallo che ti invita a cavalcare sulla sua schiena e vedere il mondo. Ciò è stato dimostrato per la prima volta dai beduini (che significa ‘abitante nel deserto’ ed è il nome dato ai nomadi che abitano questi tratti di terra in Arabia Saudita, Palestina, Siria, Giordania, Iraq e Israele) nel deserto ed è ancora così oggi, come molti fanno questi viaggi epici.

Barbara Lowell, una texana di 30 anni, ha tre arabi di razza con suo marito, che presta servizio come marine, che si sforzano di attraversare quanti più parchi nazionali possibile.

I loro nomi sono Sera (SA Seraphim), Reggie (Silvern Idol) e Many (Baha Crescent).

“Qualcosa di speciale”

“Abbiamo cavalcato i nostri cavalli nei parchi nazionali del Grand Canyon, Bryce, Yosemite e Olympic, così come in innumerevoli altri”, ha spiegato Barbara al sito Arabian Horse Life. “Partecipiamo anche agli eventi AERC (American Endurance Ride Conference) e NATRC (North American Trail Ride Conference).”

Per Barbara, è la natura orientata alle persone e la volontà di lavorare con il suo cavaliere che rende il cavallo arabo la scelta definitiva per il cavallo da pista. “Sono partner”, ha spiegato. “Ho avuto un paio di razze diverse, ma non ho mai avuto un cavallo buono come i miei arabi. Nella mia esperienza, sono animali intelligenti che fanno domande e accettano le mie risposte. Sono gentili, volenterosi e felici di esplorare. Si prendono cura di noi. Ci sono stati momenti con la mia cavalla Sera in cui non ero sicuro come lei, e lei ha continuato a marciare coraggiosamente. Anche i nostri cavalli hanno potuto passare dal deserto al ring e viceversa. C’è davvero qualcosa di molto speciale in questa razza”.

Un punto molto importante: sono una delle gare più intuitive…

Esseri impavidi e intuitivi

Il coraggio di Sera ha fatto la differenza per Barbara durante le sue corse nel Grand Canyon. “La prima volta che l’ho guidata, sono rimasta sveglia per la maggior parte della notte prima di preoccuparmi”, dice. “Ho percorso sentieri peggiori, ma il Canyon è davvero una distesa impressionante e intimidatoria. Ho guardato in basso e mi sono venuti i brividi. La mia cavalla ha risalito il sentiero e non ha mai sbagliato un passo. Mentre attraversavo il tunnel buio e raggiungevo il ponte sospeso, il mio cuore sussultava. Sera non sussultò e continuò per la sua strada”. Dopo il suo primo viaggio lì, la cavalla speciale di Barbara ha purtroppo perso un occhio. Nonostante ciò, la coppia salì a bordo del Canyon una seconda volta. “L’ho guidato in basso, l’ho guidato in alto. Non è stato diverso dalla prima volta e anche lui ha letto la traccia”, condivide Barbara. “Mio marito cavalcava il suo cavallo di razza e anche lui se la prendeva con calma. Siamo così orgogliosi e innamorati dei nostri cavalli arabi, e non possiamo davvero immaginare le nostre vite senza di loro”.

Barbara racconta il suo viaggio con Sera e condivide i numerosi talenti dei suoi cavalli arabi, oltre a suggerimenti per altri trail riders, sulla sua pagina Facebook.