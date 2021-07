Christian de Sica è stato vittima di un terribile incidente circa 20 anni fa: lo ha raccontato ad inizio anno, è stato sottoposto a ben 9 operazioni! La confessione ha lasciato sotto shock tutti.

Christian de sica ha fatto una confessione shock: non tutti conoscevano il retroscena sul suo passato, è stato terribile Ecco cosa è successo nel 2000, è stato sottoposto a 9 operazioni

Christian De Sica è uno degli attori italiani più apprezzati e seguiti. Figlio d’arte, è un attore, comico, cantante, showman, sceneggiatore e conduttore televisivo! Christian De Sica è uno dei volti più noti, protagonista, di tantissimi cinepanettoni: ricordiamo Vacanze di Natale, Natale in India, Christmas in Love, Natale sul Nilo e tantissimi altri sono i nomi celebri dei film in cui è stato protagonista. Lo scorso 5 gennaio De Sica ha compiuto 70 anni ed in un’intervista a Il Messaggero ha raccontato retroscena che riguardano la sua vita privata. In particolare, il celebre attore ha rivelato un doloroso episodio che lo ha visto protagonista, vent’anni fa.

Christian De Sica, drammatico momento: “9 operazioni”, confessione choc

Christian De Sica lo scorso gennaio, in occasione dei suoi 70 anni, si è raccontato ai microfoni de Il Messaggero. Il celebre attore ha raccontato un episodio doloroso che ha segnato la sua vita. Durante una vacanza a Cortina, nel periodo natalizio, è stato vittima di un terribile incidente. “Nel 2000, a Capodanno, un petardo mi esplose in faccia mettendomi fuori uso l’occhio destro. È il ricordo più brutto della mia vita. Dovevo fare Un americano a Roma al Sistina e più di un collega si precipitò da Garinei dicendo: ‘De Sica ormai è cieco, prendo io il suo posto’, ma dopo 9 operazioni tornai in pista e lo spettacolo fu un enorme successo” sono le parole dell’attore. Si è sottoposto a 9 operazioni ma per fortuna tutto è andato per il meglio.

“Grazie alla tempestività di mia moglie e di Aurelio De Laurentiis, da Cortina fui portato immediatamente all’ospedale e fui salvato” ha aggiunto l’attore.