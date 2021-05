Christian De Sica e Paolo Conticini amanti, De Sica decide di parlare e svela cosa c’è dietro questa indiscrezione

Christian De Sica è sicuramente uno degli attori più amati ed anche uno dei più conosciuti nel mondo del cinema. Ha raggiunto la popolarità ormai tanti anni fa, grazie soprattutto all’ aver preso parte a diverse commedie, i cosiddetti cinepanettoni insieme a Massimo Boldi. È stato da sempre uno degli attori più amati ed anche uno tra i più ricercati. Ma sembrerebbe che Christian De Sica sia stato spesso anche sotto i riflettori, per alcune vicende legate alla sua vita privata. Ad esempio, proprio in questi ultimi giorni si è tanto parlato di un possibile flirt tra Christian De Sica e Paolo Conticini anche lui un grande attore. In realtà, questa notizia non sembrerebbe essere poi così tanto recente, ma di questo possibile flirt se n’è parlato tanti anni fa. Soltanto adesso però sembra essere arrivata la verità.

Christian De Sica uno degli attori più amati di sempre

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Christian De Sica è sicuramente uno degli attori più amati di sempre. Ricordiamo che è figlio d’arte, visto che il padre Vittorio era un grande regista, uno tra i più importanti, non soltanto nel nostro paese ma a livello internazionale. Nonostante fin da piccolino avesse un sogno ovvero quello di diventare un cantante, Christian ben presto dovette abbandonare questa aspirazione e fu proprio in quel momento che intraprese la strada della recitazione. Grazie al suo talento sicuramente ereditato dal padre, è riuscito ad imporsi nella cinematografia italiana come attore, comico e anche come sceneggiatore. Per tanti anni è stato protagonista di tanti film e commedie insieme all’amico Massimo Boldi, come Natale sul Nilo e Natale in India, giusto per citarne qualcuno.

Flirt con Paolo Conticini, cosa c’è di vero

Torniamo però al punto focale di questa notizia, ovvero questo possibile flirt avvenuto tra Christian e Paolo Conticini. Ma cosa c’è di vero? Christian è felicemente sposato con Silvia Verdone dal lontano 1980. I due hanno messo al mondo due figli, ovvero Brando e Maria Rosa. Tuttavia nella sua vita c’è stata anche un’altra presenza piuttosto fissa, ovvero Paolo Conticini anche lui grande attore con il quale ha condiviso tanti film e tanti progetti lavorativi. Ad ogni modo, nel corso di una intervista rilasciata nel salotto di Domenica in, sembra che Christian De Sica avesse parlato di questo rapporto con Paolo Conticini dicendo che erano soltanto molto amici ma niente di più.

La verità dell’attore

“E’ una fregnaccia pazzesca”. Sono state queste le parole dichiarate da Christian De Sica nel corso di una intervista, mettendo fine una volta per tutte a queste voci sulla sua presunta omosessualità e su questo presunto flirt con Paolo Conticini. L’attore ha confessato che per lui Paolo è sicuramente una persona molto importante tanto da definirlo come un fratello.