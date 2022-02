Christian Meermann è il nuovo Global Sales Director di Kraiburg

A partire dal 1° gennaio 2022, il Dr. Christian Meermann è entrato a far parte di Gummiwerk Kraiburg & Co. KG come Direttore Vendite Globale. Meermann, che ha conseguito un dottorato di ricerca in chimica, porta in azienda una vasta esperienza acquisita in ruoli dirigenziali nelle vendite e nel marketing internazionali di produttori di polimeri.

Dopo gli studi in chimica presso l’Università Tecnica di Monaco e il completamento del dottorato presso l’Università di Bergen in Norvegia e l’Università di Osaka in Giappone, seguiti da una breve esperienza post-dottorato presso il CAT Catalytic Center, Meermann ha iniziato la sua carriera professionale nel 2009 presso Ticona (Celanese) occupandosi di ricerca su catalizzatori e polimeri. Nel 2011 Meermann è passato al marketing strategico, come Technical Lead, per poi assumere la guida di tutte le funzioni commerciali.

Nel 2016, il manager è entrato a far parte di DSM Engineering Materials come Global Key Account Manager e ha guidato, fino a poco tempo fa, come Regional Sales Manager un team di vendita attivo a livello globale di account manager e application development manager presso l’azienda chimica olandese.

