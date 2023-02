Churrascaria gera polêmica ao ‘sugerir’ que veganos ‘se matem’ no litoral de SP; dono se desculpa em vídeo

Caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, e gerou repercussão negativa entre veganos. Proprietário do estabelecimento se desculpou em seguida, e afirmou que caso não vai se repetir. Churrascaria gera polêmica ao ‘sugerir’ que veganos ‘se matem’ em Santos (SP)

Uma churrascaria em Santos, no litoral de São Paulo, gerou polêmica após colocar uma placa na frente do estabelecimento ‘sugerindo’ que veganos “se matem”. A situação repercutiu negativamente na internet, e o comércio, por meio das redes sociais, se desculpou com o grupo logo em seguida. “Fui infeliz e exagerei na brincadeira”, disse o dono do local ao g1, neste sábado (3).

A placa deixada na frente da churrascaria tinha uma mensagem ‘provocativa’ escrita em giz. “Sugestão da Dona Nice! [Personagem fictício e humorístico criado pela comunicação social do comércio] Opção vegana: se mata!”. Ao g1, o empresário Lucas, que não quis divulgar o sobrenome disse: “Com pouco mais de um mês e trabalhando com muita alegria, cometemos um erro imperdoável. Sim, é imperdoável fazer piada com um assunto tão delicado”.

Lucas ressaltou que, desde o começo “a intenção foi brincar com temas relacionados ao negócio e o veganismo acabou sendo uma vítima de nossas piadas, muitas vezes infame”, explicou. Confira, no fim da matéria, o posicionamento completo do estabelecimento sobre o caso.

Dezenas de veganos da região e de fora dela se sentiram ofendidos e fizeram comentários contra a postura do estabelecimento em uma postagem do perfil da churrascaria no Instagram. Além deles, pessoas não-veganas, que também não gostaram da situação, reclamaram do ocorrido.

“Fui infeliz e exagerei na brincadeira, infelizmente”, disse ao g1 o dono da churrascaria, Lucas.

Mensagem em placa deixada na frente de churrascaria gerou polêmica

O que dizem os veganos

O g1 conversou com dois ativistas do grupo “Veganismo da Baixada Santista”, que preferem não se identificar, mas ressaltaram o sentimento de revolta por conta situação. A comunidade foi criada em 2021, e é utilizada por dezenas de veganos da região para interação diária sobre o assunto e outras causas.

“A maioria dos veganos não está aqui para enfiar o dedo na cara de ninguém e dizer que as pessoas não podem comer carne porque é errado. Nós temos uma visão de mundo, e elas têm outra. Tudo bem não concordarmos, mas o mínimo que pedimos é respeito”, desabafou uma ativista.

Outro participante do grupo disse que considerou o ‘marketing’ da churrascaria de mau gosto. “Afetou outras questões sobre suicídio, sugerindo que as pessoas veganas ‘se matassem'”. Ele acrescentou que, como morador de Santos, ficou “decepcionado em pensar que ainda existam empresários retrógrados e que não tenham uma visão de futuro sustentável”.

O que diz a churrascaria

Dono de churrascaria que escreveu ‘sugestão’ para veganos ‘se matarem’ pede desculpas

Por meio das redes sociais, Lucas publicou um vídeo no perfil da churrascaria pedindo desculpas pela situação (veja acima). Junto ao conteúdo, o proprietário do estabelecimento ainda divulgou um texto se retratando após o ocorrido.

“Reiteramos aqui nossos mais sinceros pedidos de desculpas, entendendo que o tema da brincadeira de mau gosto que fizemos ontem [quinta-feira, 2] jamais deveria ser feita. Nosso Instagram, assim como nossa casa, é um lugar para que as pessoas se divirtam. Claro que existem pessoas que não gostam da nossa comunicação e está tudo bem!”, complementou.

“Eu, Lucas, em nome do Nice To Meat, peço perdão pelo erro que cometi e desejo, do fundo do coração, que isso seja perdoado por quem sentiu-se ofendido. Não ocorrerá nunca mais”, concluiu o dono da churrascaria.

