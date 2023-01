Evento conhecido como ‘Paleta Atlântida’ foi criado por grupo de amigos e vem se firmando no calendário do verão no Litoral Norte. Objetivo deste ano é buscar registro de recorde no Guinness. Churrasco coletivo tem 15 toneladas de carne e 2km de extensão em Xangri-Lá

O Paleta Atlântida, evento que busca promover o maior churrasco do mundo, acontece neste sábado (28) em Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O objetivo é assar 15 toneladas de carne em cerca de 2km de extensão de praia, com mais de três mil assadores simultâneos para entrar no Guinness World Records. O recorde atual é de 914 assadores simultâneos conferido no Canadá no último ano.

Criado em 2017 por um grupo de amigos, o Paleta Atlântida cresce a cada ano e já faz parte da programação de verão do Litoral Norte. A 6ª edição do evento acontece até às 17h deste sábado.

Paleta Atlântida 2023 em Xangri-Lá

Reprodução/RBS TV

Além do churrasco, o evento promove mais de 100 espetáculos, com atrações musicais, circenses, do teatro e da dança. As apresentações acontecem em seis palcos e nos 14 paradores de empresas, espalhados pelo evento.

Entre as atrações confirmadas está a estreia do projeto “Baile da Dupla” com Claus e Vanessa, além de Charles Master (Acústico), Rafael Machado da Chimarruts, Rafael Malenotti (Acústico) e Baile do Pitta.

A edição também contará com competições de três modalidades esportivas: futebol de areia, torneio aberto de beach tennis com 400 duplas, divididas em 40 quadras e campeonato de futevôlei.

Paleta Atlântida 2023

Reprodução/RBS TV

Programação da tarde

13h – Resultado Guinness World Records;

13h05 – Futebol / Amigos do Tinga e Dunga x Galáticos da Melnick

13h40 – Beach Tennis / Final;

14h00 – Futebol / Final – Vencedor de cada chave;

15h – Futevôlei / Rei da Praia Feminino Iniciante;

15h30 – Futevôlei / Rei da Praia Misto Amador;

17h – Premiação dos vencedores Paleta;

Palcos atrações culturais

Palco 1 – Amarelo

14h – Claus e Vanessa

Palco 2 – Vermelho

15h30 – Gurias Gaúchas

Palco 3 – Azul

13h – Roger Morais e Grupo Pátria Gaúcha

15h – Dança – Som da Madeira – La Negra

Palco 4 – Verde

17h – Rafa Machado

Palco 5 – Roxo

17h – Charles Master

Palco 6 – Laranja

13h15 – Circo Mariotti

14h – Teatro Conto Contigo e comigo (Grupo Ueba)

16h – Rafael Malenotti

Vito Califano