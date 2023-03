chuva-alaga-casas-e-provoca-deslizamentos-de-terra-em-rio-claro

Segundo a prefeitura, área mais afetada foi o subdistrito de Pouso Seco, em Getulândia. Rio transborda e atinge casas em Pouco Seco, subdistrito de Rio Claro

Uma forte chuva alagou casas e provocou deslizamentos de terra na noite de sexta-feira (10) em Rio Claro (RJ).

Segundo a prefeitura, o local mais afetado foi o subdistrito de Pouso Seco, em Getulândia. Cerca de 40 imóveis foram alagados. Por medida de segurança, os moradores foram abrigados em casas de parentes e estão sendo acompanhados por assistentes sociais.

Ainda de acordo com a prefeitura, um rio que passa por Pouso Seco transbordou por causa do alto volume de chuva. A água escoou poucas horas depois, mas deixou muita lama e sujeira nas ruas.

Queda de barreira em Pouso Seco, em Rio Claro

O temporal também provocou deslizamentos de terra na localidade. Equipes do poder público municipal seguiam atuando na limpeza e desobstrução das áreas atingidas na manhã deste sábado (11).

Até a publicação desta reportagem, o balanço final das ocorrências e dos desabrigados não havia sido divulgado.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3332-1717.

Rio transbordou e atingiu casas de Pouco Seco, em Rio Claro

