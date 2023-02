Chuva alaga plantação e estrada em Biritiba Mirim

Cidade teve chuva intensa na terça-feira. Cemadem registrou nas últimas 48 horas chuvas de quase 50 milímetros. Chuva causa estragos em Biritiba Mirim

Biritiba-Mirim é uma das cidades do Alto Tietê que tem sofrido com as chuvas intensas de fevereiro. De acordo com Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 48 horas choveu quase 50 milímetros na cidade.

Plantação ficou inundada em Biritiba Mirim

O agricultor Antônio Caetano da Silva relatou que a plantação dele no bairro Hiroy ficou completamente alagada com a chuva que caiu na cidade na terça-feira (14). Na Estrada de Santa Catarina, que fica em outro ponto da cidade, ficou tão cheia de água que parecia um rio.

Estrada de Santa Catarina virou rio depois de chuva em Biritiba Mirim

