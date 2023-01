chuva-alaga-ruas,-arrasta-carro-e-atinge-casas-em-bairro-de-piracicaba

Segundo a Defesa Civil, a região Leste, onde ficam bairros como Dois Córregos, Nova da Colina e Nova Iguaçu foi a mais castigada. No Nova Iguaçu, cerca de 20 casas foram invadidas pela água. Com mais de 40 milímetros de chuva, Piracicaba e Sumaré registram pontos de alagamento

A chuva que atingiu Piracicaba (SP) na tarde desta segunda-feira (23) alagou ruas e um carro chegou a ser arrastado na região central da cidade. No bairro Jardim Nova Iguaçu, uma rua foi totalmente alagada e a água atingiu cerca de 20 casas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 15h e 16h desta segunda, choveu 46,2 milímetros e o volume causou transtornos na cidade.

De acordo com a Defesa Civil, a região Leste, onde ficam bairros como Dois Córregos, Nova da Colina e Nova Iguaçu, entre outros, foi a mais castigada pelo grande volume de água.

O córrego que fica na Avenida Antonia Pazzinato Sturion transbordou e alagou a avenida. O grande volume de água nesse córrego refletiu, também, no alagamento de ruas do Morumbi, como a Jacob Dihel, altura do 21, e Maestro Luiz Dutra. A lama será retirada por caminhão-pipa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Simap), segundo a prefeitura.

Também ficaram alagados a Avenida Comendador Pedro Morganti e Rua Fúrio Franceschini, no Santa Cecília. Nesse ponto, às 18h15 ainda havia água empoçada. Trecho da Padre Lopes com Edu Chaves, no São Dimas, também foi alagada.

A Rua Santa Cruz com a Avenida Carlos Botelho, no bairro Alemães, foi tomada pela água. Um carro chegou a ser arrastado, e mesmo assim motoristas se arriscavam a passar pelo local.

No Jardim Nova Iguaçu, a Rua Mamede Freire ficou coberta pela água. Segundo os moradores, a água acumulada de uma rodovia próxima ao local e um terreno com a chuva alagaram a via.

Ao menos 20 casas foram atingidas, segundo relato dos moradores, e algumas pessoas tiveram bastante prejuízo. O alagamento atingiu móveis e muito barro tomou as casas.

Após a chuva, os moradores passaram o final da tarde tirando a sujeira e tentando salvar o que foi possível.

Na casa da zeladora de condomínio Catarina Gonçalves Neta, foi preciso erguer móveis para não molhá-los.

“[A chuva] ficou da altura do rodapé, a casa toda. Na lavanderia foi uns 30 centímetros de água. Meia hora, no máximo [de chuva], só que foi uma chuva forte. Mas todas as vezes, agora, deu uma chuva forte nossa rua enche”.

Ela mora no local há 20 anos e diz que os moradores já se mobilizaram, foram até a prefeitura, realizaram reuniões, acionaram vereadores, houve troca da rede de esgoto, mas a situação não foi resolvida.

Presidente da associação do Nova Iguaçu, Elisângela Nunes Vicente confirmou que há anos os moradores cobram uma solução para o problema.

“A gente já teve várias reuniões, a gente já filmou de onde vem a água da chuva, já passou tudo para eles, inclusive o mapeamento. Eles estão com a faca e o queijo na mão, mas eles estão querendo não resolver”.

Segundo Elisângela, representantes do governo municipal estiveram no local dia 13 de janeiro para realizar uma reunião com moradores e disseram que realizariam intervenções preventivas. “Porque nós temos um terreno aqui que segura muita água, recebemos água da pista, temos bueiros interligados e aqui não acompanha a água. Então, quando é chuva de 20 minutos infelizmente é esse caos que vocês viram aqui hoje”.

Ela afirmou que na última vez que acionou engenheiro e servidor do setor de Obras da prefeitura para cobrar novidades quanto às intervenções, não teve respostas. “A prefeitura está com descaso de cuidar da nossa área”.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Piracicaba informou que equipes estão mobilizadas pra atender as ocorrências e também para fazer a limpeza dos pontos afetados, principalmente na região leste. “Equipes da Prefeitura estão mobilizadas para atender as ocorrências, fazendo a limpeza da lama com caminhão-pipa, desobstrução de galerias e retirada de materiais, como galhos e mato, em força-tarefa que reúne várias secretarias”, detalhou.

Com relação à reclamação da moradora do Nova Iguaçu, comunicou que, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Zeladoria (Semozel), o sistema de drenagem não funciona desde que o bairro foi implantado, já que suas ruas são muito planas. A Semozel informou, também, que finaliza estudo hidrológico para determinar qual tipo de obra deve ser executada no local.

“A Defesa Civil esteve no local nesta tarde para auxiliar a população e a Simap vai enviar caminhão-pipa para lavar a rua”, completou.

A administração comunicou, ainda, que vários pontos da cidade podem alagar devido a galerias de águas pluviais entupidas e pediu que a população faça descarte correto de lixo.

