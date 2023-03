Chuva causa alagamento na Rua 31 de Março e carros são levados pela água em Piracicaba

Imagens mostram que ao menos dois carros foram levados pela água próximo ao Teatro Municipal Dr. Losso Neto; ninguém ficou ferido. Carro submerso após alagamento com chuva na Rua 31 de Março em Piracicaba

A forte chuva que atingiu Piracicaba (SP) no início da tarde deste sábado (11) fez com que o ribeirão transbordasse e alagasse a Rua 31 de Março, na região central. Imagens mostram que ao menos dois carros foram levados pela água.

O temporal atingiu a cidade por cerca de 20 minutos, mas apesar do volume de água, este foi o único ponto de alagamento registrado, segundo a Defesa Civil. Também não houve queda de árvores.

Carro quase é levado pela água após chuva provocar alagamento na Rua 31 de Março em Piracicaba

Moradores registraram o alagamento no entorno do Teatro Municipal Dr. Losso Neto. Em uma das imagens, um carro quase é levado pela água, mas algumas pessoas conseguiram empurrar o veículo até uma parte mais alta da rua.

Outra imagem feita próximo ao local mostra um carro totalmente submerso. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

