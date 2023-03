Defesa Civil informou que pluviômetros registraram volume de chuva acima de 60mm. Chuva causa alagamentos e queda de árvores em São José; 45 são resgatados em ônibus

Claudineia Pontes/Vanguarda Repórter

A chuva forte na tarde desta sexta-feira (10) derrubou árvores e muros e causou o alagamento de ruas e casas em São José dos Campos (SP). Não há registro de desabrigados ou feridos.

Os bairros mais atingidos foram Parque Interlagos, Vila Corinthians, Capuava, Jardim do Lago, Campos de São José, Jardim Morumbi, Campo dos Alemães e São Judas Tadeu.

De acordo com a prefeitura do município, os pluviômetros monitorados pela Defesa Civil registraram o volume de chuva acima de 60 milímetros.

Na região sudeste, 45 pessoas ficaram ilhadas dentro de um ônibus e precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil. Ninguém se feriu.

Claudineia Pontes/TV Vanguarda

Alagamentos

O lago do Parque Ayrton Senna, no Interlagos, transbordou e alagou as ruas vizinhas, atingindo casas. O grande volume de chuva também fez o Rio Cambuí transbordar e inundou casas no Jardim do Lago e na Vila Corinthians.

Houve ainda alagamentos nos seguintes pontos:

rua Ubirajara Raimundo de Sousa (Parque Interlagos)

avenida Nicanor Reis (Parque Interlagos)

avenida João Rodolfo Castelli (Putim)

Estrada do Imperador (Campo dos Alemães)

Foram registradas quedas de árvores nos seguintes locais:

rua Carolina (Jardim Rodolfo)

rua Emílio Toniglet (Jardim Santa Inês)

estrada José Augusto Teixeira (Torrão de Ouro)

estrada Dr. Bezerra de Menezes (Torrão de Ouro)

Claudinei Pontes/TV Vanguarda

Queda de muros

Foram registradas a queda de três muros nos bairros Santa Maria (região leste), São Judas Tadeu (região sudeste) e no Parque Interlagos (região sul).

