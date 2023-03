Chuva causa alagamentos em avenidas e comunidade em Ribeirão Preto; veja locais atingidos

Moradores da região da Locomotiva tiveram casas invadidas pela água no domingo. Alguns pontos foram interditados. Ribeirão Preto tem chuva forte no domingo; VÍDEOS

Uma chuva forte causou estragos e alagamentos em diferentes regiões de Ribeirão Preto (SP) durante o domingo (5). Também houve moradores que ficaram desabrigados na região da Comunidade Locomotiva, zona norte.

Ao todo, foram registrados 60 milímetros de precipitação durante a noite, o suficiente para provocar acúmulo de água em ruas e avenidas.

Segundo a Prefeitura, equipes da Guarda Civil Metropolitana e Transerp efetuaram as devidas sinalizações. Veja os locais atingidos:

Ipiranga: No bairro, um dos locais mais atingidos foi a esquina da Rua Pará com a Avenida Dom Pedro I.

Jardim Procópio: também houve enxurradas na Rua Américo Batista.

Via Norte: o Córrego Ribeirão Preto transbordou e a água foi parar na frente de um condomínio, danificando carros que estavam estacionados e impedindo a saída de moradores. Além disso, uma grande quantidade de lama de um barranco invadiu a pista e provoca interdição na Via Norte na manhã desta segunda-feira (6) próximo ao pontilhão de acesso à Avenida Dom Pedro I. Segundo a Transerp, a pista no sentido bairro/Centro segue com duas vias liberadas para o tráfego de veículos e uma bloqueada.

Avenida Caramuru: houve queda de energia e postes ficaram apagados.

Parque São Sebastião: houve enchente na Rua Heron Domingues. Segundo moradores, isso acontece porque no local não há bueiros.

Avenida José Antônio Ferrarezi: local no Jardim Helena ficou alagado por conta da chuva.

Comunidade Locomotiva: a água invadiu casas e deixou moradores desabrigados. Famílias também perderam móveis e roupas.

Avenida Paschoal Innecchi: local foi atingido por um alagamento e tem interdição nesta segunda-feira. Segundo a Transerp, a avenida está bloqueada nos dois sentidos, entre a entrada do Batalhão da Polícia Militar até a rotatória da Avenida Dr. Oscar de Moura Lacerda, sem previsão de liberação A orientação é realizar desvios pelas ruas do Jardim Independência.

Avenida Alfredo Ravanelli: local foi atingido por um alagamento e tem interdição nesta segunda-feira.

Parque Curupira: houve interdição de uma das pistas de caminhada para a retirada de uma árvore que caiu no local.

Previsão do tempo

Segundo os meteorologistas, há mais previsão de chuva para esta segunda-feira, principalmente à tarde.

O volume previsto é de 40 milímetros. Há possibilidade de temporais, com precipitação acompanhada por trovoadas, ventos que podem chegar a 80 km/h, além de granizo, principalmente à tarde.

O forte calor – temperatura máxima pode chegar a 29º – associado aos ventos úmidos que vêm da Amazônia, além de ventos circulando no alto da atmosfera, são fatores que facilitam as chuvas.

