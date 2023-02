Segundo a Defesa Civil, não há registro de feridos nem de desabrigados. Chuva causa pontos de alagamento em São Luiz do Paraitinga. Vídeo: Osni Morais

A chuva que atingiu São Luiz do Paraitinga na tarde deste sábado (11), causou pontos de alagamento na cidade.

De acordo com a Defesa Civil, não houve transbordamento do rio, apenas alto volume de chuva, que chegou a 30 milímetros.

Nas imagens, é possível ver a rua tomada pela água, similar a um rio e formando até uma espécie de correnteza.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, às 18h20 a situação já havia normalizado e agora as equipes trabalham fazendo a limpeza das ruas e da Santa Casa, porque a água chegou a entrar no hospital.

O local mais afetado foi rua Coronel Manoel Bento, próximo ao Mercado Municipal.

Até a publicação desta reportagem, não havia registro de feridos, desabrigados ou desalojados.

Osni Morais

Vittorio Ferla