Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), choveu cerca de 30 milímetros em apenas 20 minutos na segunda-feira (30). Chuva causa pontos de alagamentos em Santa Gertrudes

Guarda Civil Municipal

A chuva em Santa Gertrudes (SP) alagou ruas e causou transtornos no fim da tarde de segunda-feira (30). Ninguém ficou ferido.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), choveu cerca de 30 milímetros em apenas 20 minutos.

A chuva começou por volta das 17h30 e, em pouco tempo, a água se acumulou no pontilhão da Avenida Remolo Tonon, no Centro.

Chuva causa pontos de alagamentos em Santa Gertrudes

Guarda Civil Municipal

O nível da água subiu e quase atingiu a carroceria de um caminhão. Um carro ficou praticamente submerso.

A pista da Rodovia Constantino Peruche (SP-316) ficou alagada próximo ao km 170, em frente à estação de tratamento de água.

De acordo com a GCM, apesar do temporal forte, não foram registrados grandes estragos. A situação já estava normalizada nesta terça-feira (31).

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa