Chuva causa transtornos em Valença e Resende

Água invadiu casas e alagou ruas nos municípios. Ninguém Ficou ferido. A chuva que atingiu o Sul do Rio de Janeiro entre o fim da tarde e o início da noite de segunda-feira (23) causou transtornos em Resende (RJ) e Valença (RJ).

Resende

Chuva alaga ruas do bairro Morada do Contorno

Reprodução/Redes sociais

Em Resende, o sistema de drenagem não suportou a vazão em alguns pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado foi de 34,8 milímetros em uma hora e vinte minutos.

Houve pontos de alagamentos em ruas e casas dos bairros Jardim Aliança I e II e Morada do Contorno. As ruas afetadas foram:

Jardim Aliança I: Rua Oito e Avenida Francisco Fortes Filho

Jardim Aliança II: Avenidas A, B , C e E

Morada do Contorno: Ruas Seis, Sete, Oito e Nove

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a água escoou horas depois do temporal, por volta de 22h30. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

Valença

Em Valença, o volume de chuva registrado foi de 67,2 milímetros em uma hora e trinta minutos.

A Defesa Civil informou que oito residências foram inundadas na Rua do Rosendo, no bairro São Cristóvão.

Por causa do volume intenso de chuva, um muro de contenção não suportou e desabou na Rua Getúlio Vargas, no bairro Benfica.

Muro de contenção cede no bairro Benfica, em Valença

Reprodução/Redes Sociais

Houve registro de uma queda de barreira na Serra da Glória. O local foi totalmente liberado ainda na noite de segunda-feira.

Ainda de acordo com o órgão, as famílias afetadas pelas chuvas foram atendidas pela Secretaria de Assistência Social e seguem sendo acompanhadas.

Ninguém ficou ferido. Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 2452-6158.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla