chuva-causa-transtornos-no-sul-do-rio

Porto Real, Barra Mansa e Quatis registraram pontos de alagamento. Não há informações sobre feridos. A chuva que atingiu o Sul do Rio na noite de segunda-feira (20) causou transtornos em Barra Mansa, Porto Real e Quatis. Não há informações sobre feridos.

Porto Real

Segundo a Defesa Civil, em Porto Real, o volume de chuva chegou a 90 milímetros em 2h30. Esta quantidade é considerada fora da normalidade, pois é o esperado para 15 dias.

Ruas do Centro e dos bairros Freita Soares e Novo Horizonte ficaram alagadas.

A Defesa Civil informou que, junto com a Secretaria de Obras, atuou no trabalho de limpeza das vias após o temporal.

Barra Mansa

Em Barra Mansa, o distrito de Floriano foi o mais afetado. Seis casas localizadas próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal foram invadidas pela água da chuva. Ruas da região central do distrito e próximo ao retorno do viaduto que dá acesso à Via Dutra ficaram alagadas.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre desabrigados ou desalojados.

De acordo com a Defesa Civil, na Via Dutra, também foram registrados pontos de alagamento entre os distritos de Bulhões, em Porto Real, e Floriano, em Barra Mansa.

Na Estrada Rialto-Floriano, um grupo de jovens que estava em um sítio ficou ilhado após quedas de barreira e de árvores, além do transbordamento de um córrego, interditarem a pista.

Ainda em Floriano, deslizamentos de terra interditaram a Estrada Fazenda do Salto. A Defesa Civil informou que equipes foram enviadas ao local na manhã desta terça-feira (21) para desobstruir a via.

Como não há equipamentos pluviômetros no distrito, não foi possível medir o volume de chuva que atingiu a localidade durante a noite.

Por conta da chuva, o nível do Rio Paraíba do Sul na cidade está em 4m15. Em reflexo disso, a Avenida Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, já registra pontos de alagamento.

Quatis

A cidade de Quatis também registrou pontos de alagamento. Em 6h, segundo a Defesa Civil, foram registrados 75 milímetros de chuva.

O órgão informou que oito casas foram invadidas pela água da chuva e 11 barreiras caíram.

Em nota, a prefeitura informou que a Defesa Civil, com apoio das secretarias de Ordem Urbana, Infraestrutura, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico e Rural, está atuando nos locais afetados pela chuva.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre desabrigados ou desalojados.

Previsão do tempo

De acordo com a Climatempo, há previsão de chuva para Porto Real, Barra Mansa e Quatis na tarde desta terça-feira. É esperado um volume de 25 milímetros nestas três cidades.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199.

