Chuva com ventos de até 61 km/h derruba árvores, provoca danos e alaga vias em Campinas; fotos

Chuva desta quarta voltou a provocar transtornos, incluindo alagamento em trecho da John Boyd Dunlop, além de quedas de muro e outdoor. Trecho que liga cidade a Valinhos foi afetado. Trecho entre Campinas e Valinhos é bloqueado por árvore

Helen Sacconi/EPTV

O temporal com ventos de até 61,1 km/h na tarde desta quarta-feira (15) derrubou pelo menos 16 árvores, provocou uma série de danos e alagamentos de vias em Campinas (SP). Não há informações de feridos, nem de desabrigados ou desalojados. Veja abaixo detalhes.

O maior volume de chuva registrado no período foi de 14 mm, no distrito de Barão Geraldo.

O total acumulado nas últimas 72 horas subiu para 82 mm e, com isso, a cidade entrou em estado de atenção. Segundo a Defesa Civil, a partir dos 80 mm, significa que há risco de saturação do solo, o que pode gerar deslizamentos de terra, quedas de muros e árvores, além de eventual inundação.

Raio em jequitibá e quedas de árvores

Durante a chuva, um raio atingiu um jequitibá-rosa de 200 anos na frente do Paço Municipal. Segundo a prefeitura, as marcas são superficiais e haverá somente uma poda preventiva na árvore.

Imagens registradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram que duas das árvores caíram na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, na pista sentido Valinhos (SP).

O trecho está bloqueado desde 14h e ao g1 o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou às 17h40 que uma equipe de conservação está no local para realizar a poda e remoção, e há desvio de trânsito pela marginal da pista. A assessoria destacou ainda que não houve congestionamento.

Confira, em tempo real, a situação do trânsito na região

O Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp (Cepagri) informou que o vento com rajadas de até 61,1 km/h foi na região dos Amarais. Porém, destacou que não há indicador sobre o vento no limite com Valinhos por conta da ausência de sensor próximo que faça a medição de velocidade.

Árvores caídas em pista que liga Campinas a Valinhos

Jonatan Morel/EPTV

Outras quedas de árvores foram registradas na cidade. Uma das ocorrências foi na Avenida Artur Leite de Barros Júnior, onde um veículo estacionado foi atingido. Segundo a Emdec, empresa responsável por fiscalizar o trânsito na cidade, não havia condutor ou passageiro no momento do incidente.

Além disso, um imóvel foi atingido no cruzamento entre a Rua Martinópolis e a Avenida Mirandópolis. As demais ocorrências foram nas seguintes áreas:

Jardim Săo José – Rua Rodolfo Panoni;

Novo Campos Elíseos – Rua Socorro;

Loteamento Vila Esperança – Rua Antônio Teodoro de Castro;

Jardim Márcia – Rua Carlos de Carvalho;

Jardim Nova Europa – Rua Săo Miguel Arcanjo e Avenida Săo José dos Campos;

Jardim Santa Mônica – Rua Olívio Manoel Camargo;

Jardim Santa Lúcia – Rua Benedita Ribeiro;

Parque Residencial Vila Uniăo – Rua Osvaldo Andrelli Silva;

Jardim Santa Genebra – Rua Marechal Dutra;

Vila Pompéia – ruas Mineiros do Tietê e Martinópolis;

Jardim do Lago – Rua Augusto Faelli;

Jardim Ipaussurama – Avenida Márcio Egídio de Souza Aranha;

Parque Imperador – Rua João Duque;

Chácaras Campos dos Amarais – Rua Rui Ildefonso Martins Lisboa.

“Entre essas ocorrências, há o registro de queda de um galho de árvore sobre o telhado do Centro de Educação Infantil Irmã Dulce. As aulas não serão interrompidas”, diz a prefeitura.

Ainda de acordo com a administração, as quedas de árvores também atingiram duas motos, um muro e a caixa d’água de um condomínio. Não há vítimas, mas detalhes não foram informados.

A prefeitura diz que a Secretaria de Serviços Públicos já iniciou a remoção das árvores na cidade, com prioridade para a desobstrução de vias.

Árvore atingiu casa na Vila Pompeia, em Campinas

Jonatan Morel/EPTV

Queda de árvore na Avenida Mirandópolis, em Campinas

Beatriz Vilela/Arquivo pessoal

Mais estragos

Durante a chuva, mais danos ocorreram na cidade:

Queda de outdoor – cruzamento entre Avenida Ruy Rodriguez e Rua Piracicaba;

Queda de muro – cruzamento entre Avenida Ruy Rodriguez e Rua Pedro Galhardi;

Desmoronamento de cabeceira de ponte – cruzamento entre ruas Lusiânia e João Batista Alves da Silva Telles.

LEIA MAIS

Imagens mostram marcas em jequitibá-rosa de 200 anos e 50 m de altura atingido por raio na frente da prefeitura de Campinas

Saiba 10 pontos sobre futuro radar da Unicamp para prever eventos climáticos extremos

Defesa Civil alerta para temporais com raios e granizo; ventos podem chegar a 50 km/h

Saiba onde há placas com alerta de alagamentos em Campinas

Veja orientações da Defesa Civil para evitar tragédias

Alagamentos

Imagens registradas por internautas mostram que houve alagamento na Avenida John Boyd Dunlop, uma das mais movimentadas da metrópole, no trecho entre o Shopping Parque das Bandeiras e o campus II da PUC-Campinas. Não há informações de reflexos no trânsito.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vittorio Ferla