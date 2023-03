Chuva danifica asfalto e deixa cratera em rua da zona Leste de Ribeirão Preto, SP

Abertura de 30 metros na Rua José da Silva causa transtornos a moradores. Trânsito está parcialmente interditado. Moradores reclamam de buraco no Jardim Paulista em Ribeirão Preto

Um buraco com cerca de 30 metros de extensão causa transtornos a moradores do Jardim Paulista há cerca de um mês. Segundo eles, a cratera se abriu na Rua José da Silva durante as chuvas em um local que havia passado recentemente por pavimentação.

A Transerp, empresa que gerencia o trânsito, colocou cavaletes para isolar o trecho, mas até esta quinta-feira (9) nenhuma providência tinha sido tomada para solucionar o problema.

O bloqueio afeta mais da metade da pista por onde passam os carros. Além dos motoristas, a cratera incomoda quem não consegue estacionar seus carros dentro de casa.

De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez que a chuva danifica o asfalto no local, onde também há um bueiro transbordando.

O que diz a Prefeitura

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a galeria embaixo do asfalto se rompeu e quando a água passa pelos canos quebrados o problema se agrava.

Além disso, informou que uma equipe foi enviada para vistoria e o local está na programação para receber reparos.

