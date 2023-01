Segundo a Defesa Civil, chuva de 50 minutos começou por volta das 22h30 de segunda-feira (23). Maior intensidade foi registrada nos bairros Jardim São Paulo, Parque São José, Boa Vista e Vila Prado. Chuva de mais de 60 milímetros provoca pontos de alagamentos em São Carlos

São Carlos em Rede

A chuva em São Carlos (SP) provocou pontos de alagamentos em algumas regiões da cidade na noite de terça-feira (23). Uma árvore caiu e galhos foram arrastados no bairro Cidade Aracy.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Defesa Civil, foram registrados 62,6 milímetros de chuva em aproximadamente 50 minutos, com início às 22h30. A maior intensidade foi registrada nos bairros Jardim São Paulo, Parque São José, Boa Vista e Vila Prado.

LEIA TAMBÉM:

Após enchentes, chuva vira trauma em São Carlos

Galhos de árvore em via do bairro Cidade Aracy após chuva em São Carlos (SP)

Alan Jonattan Chaves

Algumas regiões tiveram, ainda, enxurradas muito fortes, como o bairro Cidade Aracy.

Segundo a prefeitura foram detectados alagamentos temporários nos seguintes pontos:

Praça Itália;

Avenida Comendador Alfredo Maffei (trecho próximo da Educativa);

Rua 13 de maio na passagem da Fepasa;

Ruas da baixada do Mercado Municipal.

São Carlos amanhece com lama em algumas vias após chuva de mais de 60 milímetros na noite de segunda-feira (23)

Ana Marin/g1

Além dessas ocorrências, também houve registro de queda de uma árvore em um trecho na Serra do Aracy, no sentido Centro, ao lado direito da via. O trecho, que fica em uma curva, está sinalizado por cavaletes da Defesa Civil.

Outra ocorrência registrada no bairro foi de galhos arrastados de uma árvore que havia sido podada na Avenida Regit Árab, com a rotatória da Avenida Integração.

O Corpo de Bombeiros informou que por volta das 23h30 retirou os galhos que obstruíam a passagem.

Chuva em São Carlos derrubou árvore no bairro Cidade Aracy

Thayná Cunha/acidade on

Na manhã desta terça-feira (24), os galhos estavam amontoados nos canteiros junto de muita terra e pedras, portanto, é necessário cautela para motoristas que transitam pelo local.

A prefeitura informou que a Secretaria de Serviços Públicos iniciaria às 8h a limpeza de alguns locais atingidos, entre eles a Serra do Cidade Aracy, onde também será feita a supressão de algumas árvores.

As vias precisarão ser interditadas, mas os trechos serão sinalizados por agentes de trânsito.

Traumas

Moradores de São Carlos ficam preocupados com possibilidade de chuva na cidade

A chuva em São Carlos se transformou em um trauma para muitos moradores e comerciantes. A preocupação constante com novos alagamentos, como os de 28 de dezembro, tem tirado o sono e mudado a rotina de muita gente.

No comércio, a alternativa é investir em comportas e muros e estar sempre alerta para reduzir os prejuízos (veja no vídeo acima).

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata