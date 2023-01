Chuva de um dia em Ferraz de Vasconcelos quase superou a de todo o mês de janeiro

Somente no domingo foram 110 milímetros e de 1º de janeiro até 28 foram 107. Piscinão é aliado para minimizar estrago das chuvas em Ferraz de Vasconcelos

Ferraz de Vasconcelos é uma das cidades do Alto Tietê que tem sofrido com transtornos com as chuvas intensas do verão. Somente no domingo (29), choveu mais que em grande parte do mês de janeiro. Segundo a Defesa Civil, só no domingo foram 110 milímetros, enquanto que de 1º de janeiro até 28 foram 107 milímetros.

A chuva de domingo provocou o transbordamento de córregos, a queda de oito muros e cinco árvores. A Defesa Civil informou ainda que os piscinões da cidade contiveram 14 milhões de litros de água, evitando que um volume maior chegasse ao centro da cidade.

O Fundo Social fez a entrega de cerca de 30 kits de higiene. De acordo com a Prefeitura, todas as áreas de risco estão sendo monitoradas e não há desalojados ou desabrigados. Uma força tarefa está nas ruas da cidade, fazendo o rescaldo e prestando assistência às famílias atingidas.

