Região foi atingida por tempestade no domingo (19). Defesa Civil informou que local já foi liberado. Chuva deixa estrada vicinal que liga Mococa a Rio Pardo cheia de lama

A estrada vicinal que liga Mococa a São José do Rio Pardo (SP) ficou intransitável após a forte chuva que atingiu a região no domingo (19). Ninguém ficou ferido.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Estrada de Mococa fica tomada pela lama após chuva forte

Arquivo pessoal

Carros que tentaram passar pela via ficaram atolados e precisaram de ajuda para saírem do local.

Segundo a Defesa de Civil de Mococa, choveu 42 milímetros. O órgão também informou que nesta segunda-feira (20) foi feita a limpeza do local e a via foi liberada.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Rienzo