Chuva deixa Socorro em alerta e Campinas e Águas de Lindóia em atenção no domingo de carnaval

Volume acumulado nas últimas 72 horas chegou a 91,1 mm em Socorro. Além da metrópole, atenção vale para Águas de Lindóia. Asfalto de ponte cedeu durante chuvas em Campinas, no Jardim das Bandeiras 1

Anderson Alves de Oliveira

Um balanço da Defesa Civil dos volumes de chuva acumulados nas últimas 72 horas colocou a cidade turística de Socorro (SP) em estado de alerta neste domingo (19). O destino é um dos procurados no Circuito das Águas Paulista neste feriado prolongado de carnaval.

Campinas e Águas de Lindóia também tiveram precipitação intensa, e foram classificadas em estado de atenção. Indaiatuba (SP) chegou a ser listada, mas foi removida pelo órgão por não ter alcançado 80 mm.

Volumes de chuva em 72 horas:

Socorro: 91,1 mm

Campinas: 105,3 mm

Águas de Lindóia: 84,2 mm

Indaiatuba: 65,6 mm

Um aviso meteorológico divulgado no site da Defesa Civil nesta tarde aponta perigo potencial para uma área que abrange o interior do estado de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul (MS). A previsão é de chuva de até 50 mm por dia com ventos que podem chegar a 60 km/h.

A chuva tem sido causada pela passagem de uma frente fria que está causando pancadas generalizadas e contínuas, segundo o órgão.

“Recomenda-se que as pessoas continuem em atenção, pois haverá risco para transtornos, como deslizamentos, desabamentos, enchentes e alagamentos, uma vez que o solo continuará bastante encharcado”, diz o alerta da Defesa Civil.

Chuva na metrópole

Em Campinas, o sábado (19) foi de transtorno para moradores e quedas de árvores foram registradas. Um dos bairros mais afetados por alagamentos foi o Jardim das Bandeiras 1. A prefeitura disse que vai enviar uma equipe no local nesta segunda (20). O balanço de ocorrências na metrópole foi atualizado neste domingo:

Parque Via Norte: queda de galho na Rua Caviúbas.

Jardim Icaraí: queda de galho na Rua José Cristivão Gonçalves.

Jardim Chapadão: erosão na Rua Argentina Ceconelli.

Cidade Universitária: queda de três árvores, nas ruas Doutor Olímpio da Silva Miranda e Doutor Gabriel Porto, e na Avenida Doutor Luís de Tella.

Nova Campinas: queda de árvore na Rua Doutor José Ferreira de Camargo.

Jardim das Bandeiras: alagamento de imóvel na Rua das Sempre-Vivas.

Jardim das Bandeiras 1 teve transtorno por causa das chuvas no sábado de carnaval, em Campinas

Anderson Alves de Oliveira

Situação nas outras cidades

O Circuito das Águas está com hotéis lotados por conta da programação de carnaval, e é importante que os turistas e moradores fiquem atentos. A movimentação na região é de cerca de 200 mil pessoas até a próxima terça (21).

A Prefeitura de Socorro informou que, apesar da chuva, não registrou muitos transtornos. A programação de carnaval não foi afetada. O mesmo afirmou a administração de Águas de Lindóia.

Quem viajou para o litoral de SP também precisa redobrar os cuidados. Grandes volumes de chuva atingiram esta região e estradas estão interditadas. Uma criança morreu e os eventos de carnaval foram cancelados.

Ubatuba tem pontos de alagamento na manhã deste domingo.

Sérgio Neto/Vanguarda Repórter

Veja a previsão do tempo para a região no vídeo abaixo:

Alerta de chuvas intensas: confira previsão do tempo em Campinas

Orientações da Defesa Civil

Rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. Não estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Aparelhos eletrônicos: evite uso de equipamentos ligados na tomada.

Contato: em caso de ocorrências, ligue para a Defesa Civil no telefone 199 e para o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

Morador de Campinas registra pancada de chuva no sábado de carnaval

Alexandre Bonfim

