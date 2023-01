Chuva deve prevalecer na região de Ribeirão Preto, SP, durante a semana; veja previsão

Já os termômetros não devem ficar abaixo de 19ºC em Ribeirão Preto, Franca e Barretos, aponta Climatempo. Maior acumulado entre as cidades é de 126 milímetros. Chuva entre as regiões Norte e Oeste de Ribeirão Preto, SP

A chuva que atingiu a região de Ribeirão Preto (SP) recentemente deve prevalecer nos próximos dias, de acordo com o Climatempo.

De domingo (29) a sábado (4), a tendência é a de que os termômetros fiquem entre 19ºC e 31ºC em Ribeirão Preto, Franca (SP) e Barretos (SP), aponta o serviço de meteorologia.

Nesse período, o maior acumulado está previsto para Ribeirão: 126 milímetros. Logo depois vem Franca, com 111 mm, seguida de Barretos, com 102 mm.

O fenômeno que explica as recentes chuvas é chamado sistema de baixa pressão atmosférica. A forma como o vento circula puxa umidade de outras regiões. Quanto mais umidade, mais fácil a formação das nuvens de chuva.

Veja a previsão do tempo para a semana na região:

Ribeirão Preto

Domingo (29)

Temperatura: 22°C/29°C

Chuva: 25 mm

Segunda-feira (30)

Temperatura: 21°C/28°C

Chuva: 30 mm

Terça-feira (31)

Temperatura: 20°C/27°C

Chuva: 25 mm

Quarta-feira (1º)

Temperatura: 21°C/31°C

Chuva: 15 mm

Quinta-feira (2)

Temperatura: 21°C/29°C

Chuva: 25 mm

Sexta-feira (3)

Temperatura: 21°C/28°C

Chuva: 3 mm

Sábado (4)

Temperatura: 21º/29ºC

Chuva: 3 mm

Franca

Domingo

Temperatura: 20°C/27°C

Chuva: 25 mm

Segunda-feira

Temperatura: 19°C/27°C

Chuva: 30 mm

Terça-feira

Temperatura: 19°C/26°C

Chuva: 20 mm

Quarta-feira

Temperatura: 20°C/29°C

Chuva: 10 mm

Quinta-feira

Temperatura: 19°C/28°C

Chuva: 20 mm

Sexta-feira

Temperatura: 19°C/27°C

Chuva: 3 mm

Sábado

Temperatura: 19ºC/27ºC

Chuva: 3 mm

Barretos

Domingo

Temperatura: 22°C/29°C

Chuva: 15 mm

Segunda-feira

Temperatura: 21°C/28°C

Chuva: 35 mm

Terça-feira

Temperatura: 22°C/27°C

Chuva: 25 mm

Quarta-feira

Temperatura: 21°C/30°C

Chuva: 7 mm

Quinta-feira

Temperatura: 22°C/29°C

Chuva: 15 mm

Sexta-feira

Temperatura: 21°C/28°C

Chuva: 3 mm

Sábado

Temperatura: 22ºC/29°C

Chuva: 2 mm

