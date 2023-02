Chuva dificulta acesso à estrada rural de Tambaú e moradores pedem solução

Quem mora perto da Estrada Professor Benedito Montenegro, mais conhecida como Estrada do Bicão, enfrenta muitas dificuldades. Prefeitura realizou obras no local, mas ainda não terminou. Chuva dificulta acesso à estrada rural de Tambaú

Moradores da área rural de Tambaú (SP) dizem que está impossível passar por uma estrada de terra usada como anel viário. A prefeitura fez uma obra por lá, mas não terminou.

Quem mora perto da Estrada Professor Benedito Montenegro, mais conhecida como Estrada do Bicão, enfrenta muitas dificuldades, principalmente nos dias de chuva, devido ao excesso de lama e barro.

A empregada doméstica Maeli Tessari Dias mora em um sítio há 11 anos e teve que deixar o antigo trabalho porque quando chove não consegue sair de casa.

“Eu faço faxina nas casas e geralmente não tenho hora para voltar. Quando chove muito, tenho que avisar em cima da hora que não vou por conta da estrada”, disse.

A lama dificulta o acesso de quem mora na região e carros não conseguem passar pela principal estrada que liga Tambaú a Santa Rosa do Viterbo (SP).

O agricultor Daniel Marcelino Rodrigues vive no local há mais de 30 anos. Ele e a filha já sofreram acidentes por conta das condições da estrada.

“Fizeram esse anel viário quatro anos atrás, mas a situação piorou. Nós que sofremos com isso”, disse.

A máquina da prefeitura passou recentemente pela estrada. Além do cascalho, foram jogados tijolos e pedras, muitas delas bem grandes, o que tem gerado queixas de moradores devido a prejuízos com os veículos.

“Já perdi dois pneus do carro que cortaram por causa dos ferros”, disse Rodrigues. “Fica em casa, perde dia, quebra carro, fura pneu e fica no prejuízo”, completou Maeli.

O coordenador de Serviços Públicos de Tambaú, Rodrigo Lopes, explicou que o mês de janeiro foi complicado. O volume de chuvas foi muito acima do normal na região em que a estrada fica, por isso estouraram várias minas de água. Não chovia assim desde 2017.

“Fez com que nós realizássemos a interdição dessa estrada no dia 31 de janeiro. Na ocasião foi realizado 430 metros de dreno. A estrada foi liberada no dia 9 de fevereiro”, disse.

O coordenador disse ainda que está sendo feito um sistema de drenagem para tentar conter a força da água.

“A parte central da estrada está cascalhada de modo que possibilite o trânsito de veículos. Os próximos passos é aguardar a secagem da parte lateral da estrada para que a gente possa passar com a motoniveladora, entregando essa estrada de forma completa aos moradores”, disse.

Em relação ao entulho jogado na estrada, a prefeitura disse que serve para drenar a água na estrada, mas que já foram retirados os materiais cortantes.

