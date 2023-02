Chuva e ventos fortes provocam novos estragos na cobertura da Avenida do Povo em Taubaté, SP

De acordo com a prefeitura, ainda não é possível saber a previsão para conserto do local. Chuva e ventos fortes aumentam estrago na cobertura da Avenida do Povo em Taubaté, SP

Reprodução/TV Vanguarda

As chuvas e ventos fortes que atingiram Taubaté (SP) nos últimos dias provocaram novos estragos na cobertura da Avenida do Povo, uma das principais vias da cidade.

O destelhamento do local começou em dezembro (leia mais abaixo), mas, de acordo com a prefeitura, já havia sido consertado.

Agora, com o tempo adverso, principalmente depois desta quinta-feira (9), quando uma tempestade de ventos passou pela região do bairro Jardim das Nações, a abertura ficou ainda maior.

Imagens mostram uma grande parte aberta no telhado da via, que é bastante movimentada.

Reprodução/TV Vanguarda

Segundo a gestão, funcionários da secretaria de obras farão uma inspeção no local para verificar se os reparos e a manutenção poderão ser executados pela própria pasta ou se vai ser necessário contratar uma empresa terceirizada.

Reprodução/TV Vanguarda

Ainda de acordo com a administração municipal, não há uma previsão para conserto do local, pois isso vai depender do resultado da vistoria da secretaria de obras.

Início do problema

O problema na cobertura da Avenida do Povo começou em dezembro do ano passado, depois de uma forte chuva que atingiu a cidade na véspera do natal.

Uma parte do telhado ficou destruído logo no início da avenida, que fica em uma das regiões que mais sofreram os impactos do temporal.

Arquivo pessoal

Na ocasião, a prefeitura informou que a secretaria de obras fez um trabalho para recompor a parte que ficou danificada de forma provisória e que seria necessária contratar uma empresa especializada, por meio da realização de licitação, para a execução do conserto do local.

Nesta sexta-feira (10), no entanto, a gestão explicou que não foi necessária a contratação da empresa e que os reparos foram feitos pelos próprios funcionários da secretaria de obras.

José Ricardo/Vanguarda Repórter

Vittorio Rienzo