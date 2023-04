Chuva em Araraquara causa queda de ao menos 50 árvores e deixa bairros sem energia elétrica

Temporal causou pontos de alagamentos e interdições em vias. Não há registro de feridos. Veículo é atingido por árvore em Araraquara (SP)

Defesa Civil

O novo temporal que atingiu Araraquara na quarta-feira (29) derrubou ao menos 50 árvores, duas delas em cima de veículo. A chuva causou pontos de alagamentos e interdições em vias, além da falta de energia elétrica em alguns bairros. Não há registro de feridos.

Segundo a Defesa Civil, em 45 minutos choveu cerca de 46 milímetros. Na terça (28), a chuva e o vento já tinham causado estragos na cidade, derrubando ao menos 60 árvores e arrastado o telhado de metal de uma casa por 100 metros.

Araraquara tem chuva forte na tarde desta quarta-feira

Mais transtornos

Um dia depois, a chuva voltou a causar transtornos. A ocorrência mais grave foi na Rua Castro Alves, na região do Santana, onde uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo modelo Volkswagen Gol. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Na Avenida Manoel de Abreu, que liga Araraquara a Américo Brasiliense, houve a queda de uma árvore de grande porte ocupando os dois sentidos da via e levando consigo os cabos de energia elétrica. A via ficou interditada para veículos.

Chuva derruba ao menos 50 árvores em Araraquara

Walter Srozzi/acidade on

A forte chuva causou diferentes pontos de alagamentos: na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira (Via Expressa) sob o Terminal de Integração e próximo à rodoviária a água subiu, fechando o trânsito por cerca de uma hora.

Houve ainda registro de interdição parcial na Avenida Padre José de Anchieta, na região do Parque Alvorada, próximo a uma fábrica de sucos de laranja. No local, a água subiu rapidamente e demandou atenção dos condutores que retornavam para casa.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu aproximadamente 30 ocorrências de queda de árvores. Algumas já foram cortadas e outras ainda não por conta da fiação elétrica.

Energia elétrica

A CPFL Paulista informou que reforçou o número de equipes para realizar os trabalhos de manutenção e recomposição da rede elétrica afetada pelo forte temporal.

Segundo a empresa, a maior parte dos clientes teve a energia restabelecida, restando apenas casos pontuais que continuam sendo atendidos pelas equipes da companhia.

A previsão é que o fornecimento seja normalizado na tarde desta quinta-feira.

