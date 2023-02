Chuva em Campinas derruba árvores, causa interdição no trânsito e afeta energia

Outras cidades da região também tiveram estragos na tarde desta terça-feira (28). Árvore atingiu fiação na Rua Padre José Teixeira, em Campinas

Ao menos duas árvores caíram em Campinas (SP) durante a chuva da tarde desta terça-feira (28). Uma árvore de grande porte tombou na Rua Padre José Teixeira, na altura da Benjamin Constan.

A queda causou interdição total do trecho e interrompeu a distribuição de energia em ao menos dois quarteirões. A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) enviou uma equipe ao local.

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), outra árvore caiu no cruzamento entre as ruas Rafael Spina e Rua Antônio Marques da Silva, no sentido bairro.

A Defesa Civil informou que o maior índice de chuva registrado até 17h30 foi de 32,1 milímetros, no Barão Geraldo.

Árvore que caiu na Rua Padre José Teixeira, em Campinas, prejudicou a distribuição de energia

Valinhos e Vinhedo

Um temporal atingiu Valinhos (SP) no início da tarde desta terça-feira (28) e provocou alagamentos e enxurradas em vias da cidade. Houve, ainda, registros de granizo em alguns pontos. Ninguém ficou ferido.

Além dos alagamentos, um raio atingiu uma árvore em frente ao Conselho Tutelar. A Prefeitura de Valinhos informou que também foram registrados alagamentos na Avenida Paulista, próximo à rodoviária e à fonte Santa Tereza, e em frente ao Country Club.

Já em Vinhedo, a prefeitura informou que ao menos quatro pontos tiveram alagamentos. Na Praça do Aquário, a represa que corta o local transbordou e alagou parte da Avenida Dourado.

