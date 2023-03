Chuva em Mogi Mirim faz córrego transbordar, causa deslizamentos e 2 famílias são retiradas de casas

Defesa Civil divulgou neste domingo boletim sobre estragos causados por temporal no sábado. Córrego Santo Antônio transbordou e partes da encosta e proteção metálica ao lado cederam. Casa interditada bairro Santa Eliza, Mogi Mirim

Giuliano Tamura/ EPTV

A chuva de sábado (4) provocou uma série de estragos em Mogi Mirim (SP), segundo a Defesa Civil. Em boletim divulgado na tarde deste domingo, o órgão confirmou que o temporal causou alagamentos, e duas famílias deixaram as casas por causa de riscos. O Córrego Santo Antônio transbordou e houve deslizamentos de partes da encosta e da proteção metálica ao lado do rio.

LEIA MAIS

Artur Nogueira e Pinhalzinho estão em estado de atenção para chuvas; previsão do tempo

A Defesa Civil informou que ninguém ficou ferido e equipes estão nas ruas da cidade para realizar vistorias. As famílias que precisaram deixar os próprios imóveis residem nos bairros Maria Beatriz e Floresta. Também houve interdição de um imóvel no bairro Santa Eliza. O órgão não confirmou para onde elas foram até a publicação desta reportagem.

Proteção metálica danificada ao lado de córrego que transbordou em Mogi Mirim

Giuliano Tamura/EPTV

Uma das vias que ficou mais danificada é a Avenida Brasil, onde o asfalto levantou por causa da força da água. Parte dos problemas ocorreu perto do cruzamento com a Rua Tuiuti.

Durante a chuva, o volume de água acumulado foi de 38,8 mm, informou a Defesa Civil.

Chuva causou deslizamentos ao lado de córrego em Mogi Mirim

Defesa Civil de Mogi Mirim

Área danificada após córrego transbordar em Mogi Mirim

Giuliano Tamura/EPTV

Trecho da Avenida Brasil, em Mogi Mirim, ficou destruído após alagamento

Defesa Civil de Mogi Mirim

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Ufficio Stampa