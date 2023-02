chuva-faz-asfalto-de-ponte-ceder-em-quatis

Estrutura fica localizada no bairro Pilotos. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido. Asfalto cede e ponte desaba em Quatis

Divulgação/Prefeitura de Quatis

Uma ponte foi interditada depois de parte do asfalto ceder na tarde desta quinta-feira (23) em Quatis (RJ). A estrutura fica localizada no bairro Pilotos.

Segundo a prefeitura, o motivo do desabamento foi por causa das chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

Nenhum veículo ou pedestre estava sobre a ponte no momento da queda. Portanto, ninguém ficou ferido.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Ordem Urbana está no local orientando os motoristas — também não há passagem para pedestres.

Ainda de acordo com o poder público municipal, a interdição foi para garantir a segurança da população que utiliza a ponte. Não há previsão para a liberação.

Em caso de emergência, os moradores pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3353-2918.

