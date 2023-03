Chuva forte alaga Câmara de Santa Gertrudes e causa lentidão na Washington Luís; FOTOS

Transtornos foram registrados na tarde desta sexta-feira (10), principalmente no Centro. Câmara de Santa Gertrudes ficou alagada com a chuva forte

A chuva forte que atingiu Santa Gertrudes (SP), na tarde desta sexta-feira (10), causou alagamentos na Câmara Municipal e causou lentidão na Rodovia Washington Luís (SP-310).

No Centro da cidade, a água invadiu várias ruas. Foram cerca de 30 minutos de temporal. A Câmara ficou completamente alagada. Imagens mostram o nível da água no prédio (veja abaixo).

Câmara de Santa Gertrudes ficou alagada com a chuva forte

Lentidão na Washington Luís

Segundo a concessionária Eixo, na Washington Luís o trânsito está bastante lento entre os quilômetros 169 e 166. A pista está com bastante água e a atenção tem que ser redobrada.

Congestionamento na Rodovia Washington Luís em Santa Gertrudes

Amanda Fonseca/Arquivo Pessoal

Vittorio Rienzo