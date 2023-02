Chuva forte alaga rotatória do Cristo em São Carlos e interdita avenidas

Segundo a prefeitura, as avenidas que dão acesso ao local foram interditadas e agentes estão nas imediações orientando o trânsito. Rotatória do Cristo em São Carlos

Prefeitura/Divulgação

A forte chuva que atingiu São Carlos (SP) no início da tarde desta quarta-feira (1º) fez com que o córrego do Mineirinho transbordasse, deixando a rotatória do Cristo, na região do Shopping Iguatemi, alagada.

Segundo a prefeitura, a Avenida Francisco Pereira Lopes precisou ser interditada na região do antigo restaurante Casa Branca, sentido shopping. O local foi liberado por volta de 17h30.

A alça da Avenida Comendador Alfredo Maffei que dá acesso à rotatória do Cristo também foi interditada. O local foi liberado por volta de 16h25.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, agentes estão nos locais orientando o trânsito.

