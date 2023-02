Chuva forte causa alagamento na Via Dutra, em Piraí

Transtorno aconteceu no km 258, no distrito de Arrozal. Segundo a PRF, água já foi escoada pelo sistema de drenagem e o trânsito se normalizou. Nenhum acidente foi registrado. Trecho da Via Dutra, em Piraí, ficou alagada por curto período de tempo

Reprodução/Redes sociais

Uma forte chuva provocou o alagamento de um trecho da Via Dutra, em Piraí (RJ), na tarde desta quinta-feira (2). O transtorno aconteceu no km 258, na altura do distrito de Arrozal.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista chegou a causar retenção no trânsito por um curto período de tempo.

Depois, a água foi escoada pelo sistema de drenagem e, consequentemente, o trânsito voltou a funcionar normalmente. Nenhum acidente foi registrado.

Vittorio Ferla